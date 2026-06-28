Devrim Muhafızları: Bahreyn ve Kuveyt'te ABD üsleri vuruldu

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İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD’nin İran'a yönelik son hava saldırılarına misilleme olarak Kuveyt ve Bahreyn’deki ABD askeri üslerini hedef aldığını duyurdu.

İran resmi haber ajansı IRNA'da yer alan habere göre DMO Deniz ve Hava Kuvvetleri tarafından koordineli şekilde düzenlenen saldırılarda, aralarında Kuveyt’teki Ali es-Salim Hava Üssü ve Bahreyn’deki ABD 5. Filosu’nun da bulunduğu toplam 8 askeri tesis füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) vuruldu.

Söz konusu operasyonun, Washington yönetiminin İran'a yönelik son askeri saldırılarına misilleme niteliğinde olduğu kaydedildi.

Açıklamada, ABD'nin, DMO Deniz Kuvvetlerinin kurallara uymayan bir gemiye yönelik müdahalesini gerekçe göstererek, İran'ın Hürmüz Boğazı kıyısındaki 5 noktasına saldırı düzenlediği aktarıldı.

İran'ın, İslamabad Mutabakat Zaptı uyarınca Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin yönetiminden sorumlu olduğu savunulan açıklamada, kuralları ihlal eden gemilere yönelik müdahalelerin daha da sertleşeceği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, gelecekte İran'a yönelik herhangi bir saldırının, gerekçesi veya hedefinin niteliğine bakılmaksızın "ezici bir güçle" karşılık bulacağı ifade edildi.

DMO, ateşkesin ihlal edilmesinin İslamabad Mutabakat Zaptı'nın birinci maddesine aykırı olduğunu ve böyle bir durumun devam eden tüm süreçleri durduracağını da vurguladı.