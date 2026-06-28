Fuad Hüseyin: İran önemli bir komşu ve stratejik ortaktır

"İranlı mevkidaşımın Bağdat ziyareti kritik bir döneme denk geliyor"

4 saat önce

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, devletlerin egemenliğine yönelik ihlalleri ve savaşı kesin bir dille reddettiklerini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Hüseyin, bugün (28 Haziran 2026 Pazar), İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’yi Bağdat’ta ağırladı. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Hüseyin, ziyaretin önemine ve bölgedeki son siyasi-askeri gelişmelere değindi.

Fuad Hüseyin, bu ziyaretin geçmiştekilerden farklı bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Hüseyin, ziyaretin; İsviçre'de ABD ve İran arasında imzalanan mutabakat zaptı ile Irak’ta yeni kabinenin kurulması gibi iki kritik gelişmenin hemen ardından gerçekleşmesinin sürece olumlu bir ivme kazandırdığını belirtti.

Bağdat ve Tahran arasındaki ilişkilerin derinliğine değinen Bakan Hüseyin, "Irak ve İran arasındaki bağlar tarihsel, ekonomik, kültürel ve stratejik temellere dayanmaktadır." dedi. Hüseyin, önemli bir komşu olarak nitelendirdiği İran’ın maruz kaldığı saldırılardan ve Hürmüz Boğazı’nın belirli noktalarında devam eden askeri hareketlilikten duyduğu endişeyi dile getirdi.

Irak’ın dış politika ilkelerini hatırlatan Hüseyin, devletlerin egemenliğine yönelik ihlalleri ve savaşı kesin bir dille reddettiklerini ifade etti. Irak’ın onlarca yıl boyunca iç çatışma ve savaşlara sahne olduğunu hatırlatan Bakan Fuad Hüseyin, bu tecrübeler ışığında mevcut politika anlayışlarının tamamen diyalog ve müzakere üzerine inşa edildiğini kaydetti.

İranlı mevkidaşı ile gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarına değinen Hüseyin, şunları söyledi:

"Sayın Bakan’a teşekkür ediyorum; kendisi hem benimle hem de Irak Hükümetiyle sürekli temas halinde kalarak bizleri müzakereler, son gelişmeler ve bölgesel savaş durumu hakkında bilgilendirdi. Bugün de İsviçre’de devam eden müzakerelerin detaylarını ve ABD tarafının tutumunu ele aldık."

Hüseyin, savaşın Irak’ın birçok bölgesini doğrudan etkilediğini belirtti. Hüseyin ayrıca, bölgedeki savaş durumu ve Hürmüz Boğazı’nın kapalı olmasının Irak’ın petrol ihracatını durma noktasına getirdiğini, bu durumun ülkenin mali ve ekonomik dengeleri üzerinde ağır bir baskı oluşturduğunu ifade etti.