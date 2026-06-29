Pezeşkiyan: Katar'da bloke edilen 6 milyar dolarımız serbest bırakılacak

4 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Masud Pezeşkiyan, Katar’da bulunan İran'a ait 12 milyar dolarlık kaynağın 6 milyar dolarının serbest bırakılması konusunda Doha yönetimiyle anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Pezeşkiyan, bugün (29 Haziran 2026 Pazartesi), yaptığı açıklamada, Tahran’ın dış varlıklarının iadesine ilişkin kritik bir gelişmeyi paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan bildiride Pezeşkiyan, "Yapılan anlaşmalar doğrultusunda, Katar’da bulunan 12 milyar dolarlık fonumuzun 6 milyar dolarlık kısmındaki bloke kaldırılacak ve miktar ülkeye iade edilecek." dedi. Pezeşkiyan ayrıca, paranın geri kalan kısmının iadesi için de yoğun çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Öte yandan Reuters haber ajansı, diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, İran ve ABD teknik heyetlerinin bir mutabakat zaptını uygulamaya koymak üzere önümüzdeki günlerde Doha’da bir araya geleceğini duyurdu. Kaynaklar, arabulucuların istenmeyen olayların önlenmesi ve gerilimin düşürülmesi amacıyla taraflar arasında bir iletişim kanalı oluşturduğunu kaydetti.

Doha’da yapılması planlanan teknik görüşmelerde Hürmüz Boğazı’ndaki güvenliğin de masaya yatırılması bekleniyor. Son iki günde İran ve ABD arasında Hürmüz Boğazı eksenli karşılıklı saldırıların yaşanması, taraflar arasındaki müzakereleri ve olası bir ateşkes anlaşmasını tehdit etme noktasına gelmişti.