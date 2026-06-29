Irak ve Suriye arasında petrol boru hatları için ortak komisyon kuruluyor

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Irak ve Suriye arasındaki petrol boru hatlarının onarımı ve lojistik altyapının yeniden devreye alınması amacıyla ortak bir teknik komisyon kurulması kararlaştırıldı.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani arasında, 29 Haziran 2026 Pazartesi günü bir görüşme gerçekleştirildi.

İkili ilişkilerin güçlendirilmesi ve farklı alanlardaki ortak koordinasyonun geliştirilmesi kapsamlı bir şekilde ele alındığı görüşmede, enerji, tarım, su, ulaştırma ve sınır kapıları alanlarında iş birliğini ilerletmek ve karşılıklı maddi çıkarları korumak amacıyla uzmanlardan oluşan ortak bir komisyon kurulması hususunda mutabakata varıldı.

Alınan kararların ve varılan anlaşmaların uygulanmasını yakından takip etmek üzere Hüseyin ve Şeybani’nin eş başkanlık edeceği üst düzey bir ortak koordinasyon kurulunun oluşturulması kararlaştırıldı.

Görüşmenin ana gündem maddelerinden birini enerji nakil mekanizmaları oluşturdu. Bu doğrultuda, Irak petrolünün Suriye üzerinden taşınmasını sağlayan boru hatlarının rehabilitasyonu ve restorasyon projesi masaya yatırıldı.

Görüşmede ayrıca, gıda güvenliğini garanti altına almak ve iki ülke arasında ekonomik entegrasyonu sağlamak amacıyla su ve tarım alanlarındaki iş birliğinin canlandırılması gerektiği vurgulandı.

Bölge istikrarının korunması ve karşı karşıya kalınan ortak tehditlerle mücadele edilmesi adına güvenlik koordinasyonunun tahkim edilmesi konusunda Şeybani ve Hüseyin, kararlılıklarını yineledi.