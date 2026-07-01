Sürücülerin gözü bu projede: Dev yol projesinin yüzde 55'i tamamlandı

3 saat önce

Kürdistan Bölgesi Hükümeti 9. Kabinesinin ticaret bölgelerini birbirine bağlamak ve sürücülere güvenli ulaşım sağlamak amacıyla hayata geçirdiği en önemli projelerden biri olan Korê - Şaklava - Kandil stratejik yol projesinde çalışmalar aralıksız sürüyor. Fiziki gerçekleşme oranı yüzde 55’i aşan dev projenin, iki aydan kısa bir süre içinde trafiğe açılması planlanıyor.

Dokuzuncu kabinenin ilk gününden itibaren ana stratejilerinden biri olan ulaştırma altyapısını güçlendirme vizyonu, tüm ana ve ticari yolları uluslararası standartlarda birbirine bağlamayı hedefliyor. Bu kapsamda yürütülen Korê - Kandil yol projesi, Erbil vilayetini ana ticaret hatlarına bağlayan hayati bir arter niteliği taşıyor.

Şantiyede kesintisiz bir mesai harcayan çalışma ekipleri, iki vardiya halinde kazı, beton dökümü ve asfaltlama işlemlerini sürdürüyor. Projenin yüzde 55'lik kısmına tekabül eden bir şeridi tamamen tamamlanmış durumda.

Projenin teknik detaylarına ilişkin bilgi veren mühendis Haydar Ali, yol yapımında dayanıklılığı artırıcı özel malzemeler kullanıldığını belirterek şunları söyledi:

"Yolumuz üç kat asfalt tabakasından oluşuyor; 10 santimetre stabilizatör, 8 santimetre binder ve 6 santimetre aşınma tabakası uyguluyoruz. Yolun ömrünü uzatmak amacıyla hem binder hem de aşınma tabakalarında polimer katkılı malzeme kullandık. Ayrıca yağışlı havalarda kaya ve toprak kaymalarının yolu kapatmasını önlemek amacıyla dağlık kesimlerde şev eğimi çalışması gerçekleştirdik."

Tamamen yerli iş gücüyle yürütülen ve bölge istihdamına ciddi katkı sağlayan projede 250’den fazla kişi istihdam ediliyor. Çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği konusunda uluslararası kriterler titizlikle uygulanıyor.

İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlusu Ahmed Hamid ise personelin can güvenliğinin birinci öncelikleri olduğunu vurgulayarak, "Güvenlik bir maliyet değil, üretime ve insana yapılan bir yatırımdır" dedi.

Toplam 10 kilometre uzunluğunda olan proje, iki şeritli otoyol standartlarında inşa ediliyor. Dev ulaşım projesinde yol yapımının yanı sıra Mirawa ve Mawaran tünelleri ile standartlara uygun olarak tasarlanmış 3 adet köprülü kavşak (üst geçit ve alt geçit) yer alıyor.

Erbil Yollar ve Köprüler Müdürlüğünde Proje Sorumlusu Helgurd Weli, projenin gidişatına dair şu bilgileri paylaştı:

"Önümüzdeki iki ay içinde çalışmaları tamamen noktalamayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın can güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak adına projeye ek olarak yeni dönel kavşaklar ekledik, tünellerin uzunluğunu artırdık ve Mirawa bölgesine bir alt geçit daha dahil ettik."

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Erbil ile Soran Bağımsız İdaresi arasındaki ulaşım süresi 15 ila 20 dakika kısalacak. Bunun yanı sıra, özellikle turizm sezonlarında Şaklava ilçesinde yaşanan kronik trafik yoğunluğu da tamamen ortadan kalkacak.

- Dokuzuncu kabine döneminde 810 yol projesi hizmete sunuldu

Kürdistan Bölgesi Medya ve Enformasyon Ofisi tarafından yayımlanan rapora göre toplam 1 trilyon 57 milyar dinar değerinde 810 yol projesi uygulandı. 3055 kilometre yeni yol inşa edildi veya restore edildi. 2239 kilometre uzunluğunda ve maliyeti 4 trilyon 179 milyar dinar olan 227 stratejik proje uygulanmaktadır.

2723 kilometre yol yeniden asfaltlandı, 19 bin 342 trafik işareti yerleştirildi. 62 kilometre uzunluğunda bariyer döşendi. 59 yaya geçidi yapıldı.