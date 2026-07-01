Vedat Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması

3 saat önce

Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemenin 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisinin ardından netleşeceğini belirterek, gerekli açıklamanın Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) yapılacağını söyledi.

Vedat Işıkhan, dünkü kabine toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

En düşük emekli ücretine ilişkin bir düzenlemenin yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya yanıt veren Işıkhan, şunları söyledi:

"3 temmuzda enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak. Rakam belli olduğu zaman da Türkiye Büyük Millet Meclisinde konuya ilişkin gerekli açıklama yapılacaktır. İnşallah hayırlı olur."