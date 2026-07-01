Fidan: Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği stratejik hedeflerimizden biri

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Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ülkesinin Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyeliğinin stratejik bir hedef olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında Fidan, kritik mesajlar verdi.

Fidan, dün (30 Haziran 2026 Salı), Ankara’da AB heyetiyle gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğinin stratejik bir hedef olduğunu vurguladı.

Türkiye-AB ilişkilerinin son zamanlarda yapıcı bir ivme kazandığını belirten Fidan; ekonomi, ticaret, göç, güvenlik ve teknoloji gibi kritik alanlarda yüksek düzeyli diyalog toplantılarının yeniden başlatılmasından duyulan memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tam üyelik konusundaki güçlü iradesini hatırlatan Fidan, üç AB komiserinin aynı anda gerçekleştirdiği ziyareti "önemli bir aşama" olarak nitelendirdi.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas, Genişlemeden Sorumlu Üye Marta Kos ve İçişleri ile Göçten Sorumlu Üye Magnus Brunner ile yapılan görüşmelerin detaylarını paylaşan Fidan; dış politika, enerji, ulaştırma ve vize konularının yanı sıra küresel güvenlik meselelerinin de masaya yatırıldığını ifade etti. Fidan, "AB, Türkiye’nin ulaştırma altyapısının faydasını ve coğrafi olarak bağlantısallıkta oynayabileceği kilit rolü takdir ediyor," dedi.

Fidan, AB üyesi ülkelerin çoğuyla ikili ilişkilerin ticari, siyasi ve ekonomik açıdan "fevkalade iyi" olduğunu, ancak bu olumlu tablonun her zaman AB kurumlarına yansımadığını ifade etti. Bakan Fidan, tüm kurumların Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla AB ile ilişkileri daha planlı, programlı ve somut çıktılar üreten bir yapıya kavuşturmak için çalıştığını sözlerine ekledi.