Irak, Türkiye üzerinden petrol ihracatını günlük 400 bin varile çıkarmayı hedefliyor

3 saat önce

Irak Hükümeti, Türkiye ile yeni bir petrol anlaşması imzalamak amacıyla özel bir heyet oluşturdu. Bağdat’ın amacı, Türkiye üzerinden gerçekleştirilen günlük petrol sevkiyatını 400 bin varile yükseltmek.

Irak, petrol ihracat kapasitesini artırma stratejisi kapsamında Türkiye ile müzakereleri yürütecek bir heyet oluşturdu. Irak Petrol Pazarlama Şirketi’nden (SOMO) bir yetkilinin Kurdistan24’e aktardığı bilgilere göre bölgesel gerilimler ile Hürmüz Boğazı’nın kapatılma riski, Irak’ın ihracatını olumsuz etkiledi ve sevkiyatlar henüz kriz öncesi seviyelere ulaşamadı.

Söz konusu kaynak, bu ay içerisinde Kürdistan Bölgesi ve Suriye güzergahındaki boru hatları üzerinden yaklaşık 23 milyon varil petrol ihraç edildiğini bildirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde faaliyet gösteren enerji şirketlerinin çalışmalarını askıya alması nedeniyle, bölgeden şu an SOMO’ya günlük yaklaşık 20 bin varil petrol teslim ediliyor. Ancak petrol şirketlerinin sahalardaki faaliyetlerine yeniden başlamasıyla birlikte, üretim miktarının kısa sürede normal seviyelerine dönmesi öngörülüyor.

Irak Petrol Bakanlığı bünyesinde, Kürdistan Bölgesi Hükümeti temsilcilerinin de katılımıyla kurulan üst düzey heyet, Türkiye ile yapılacak yeni anlaşmanın taslağı üzerinde çalışıyor. Petrol, dışişleri ve maliye bakanlıklarından temsilcilerin yer aldığı bu heyetin, kısa süre içinde Türk yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor.