Kürtçe belgesel "Hoşyar" Fas’ta "En İyi Belgesel" ödülüne layık görüldü

Mayın temizleme kahramanının hikayesi Fas’ta "En İyi Belgesel" seçildi

3 saat önce

Yönetmenliğini Zülfikar Muteyri’nin üstlendiği "Hoşyar" adlı film, Fas’ta düzenlenen Uluslararası Dijital Sinema ve Kısa Film Festivali’nde "En İyi Belgesel" ödülüne layık görüldü.

Yönetmen Zülfikar Muteyri, 1 Temmuz 2026 tarihinde Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, filmin teknik kadrosu ve başarısı hakkında detaylar paylaştı.

Muteyri; senaryosu Mustafa Hasan tarafından kaleme alınan filmin görüntü yönetmenliğini İmad Mustafa’nın, kameramanlığını Ali Nazım’ın, müziğini Kerrar Ahmed’in, teknik yönetmenliğini Hazım Muhammed’in ve grafik tasarımını Müntezir’in üstlendiğini belirtti. Filmin kamera arkası kayıtları ise Şivan Zengene tarafından gerçekleştirildi.

Film, hayatını Kürdistan Bölgesi’ndeki tarlaları mayınlardan temizlemeye adayan Hoşyar Ali’nin insani mücadelesini konu alıyor. Muteyri, "Bu filmle kahramanlığın sadece hayal ürünü olmadığını, gerçek kahramanların başkalarına huzur vermek için sessizce ölümle yüzleşenler olduğunu göstermek istedik." dedi.

Yönetmen, filmin tarzına dair yaptığı değerlendirmede, acı ve kayıpların ötesine geçerek güvenliği kendi elleriyle inşa eden bir insanın portresini çizmek için belgesel ve dramatik unsurları harmanladıklarını ifade etti. Muteyri, "Hoşyar Ali, filmde olağanüstü güçleri olan bir karakter olarak değil; cesaretiyle karşımıza çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

16 ülkeden 21 filmin katıldığı festival, dijital sinema ve kısa film alanında dünyanın dört bir yanından bağımsız yapımcıları desteklemeyi ve yeni görsel anlatım biçimlerini teşvik etmeyi amaçlıyor. Kısa film, animasyon ve dijital sinema gibi çeşitli kategorilerin yer aldığı yarışmada "Hoşyar", profesyonel belgesel dalında birincilik elde etti.

Fas’ta düzenlenen ve iki gün süren Uluslararası Dijital Sinema ve Kısa Film Festivali, 29 Haziran 2026 tarihinde kapılarını açmıştı.