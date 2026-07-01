Kürdistan Bölgesi heyeti Viyana’da Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Toplantısı'na katıldı

Toplantıda, uluslararası suç şebekelerini engellemek amacıyla küresel koordinasyonun artırılması gerektiği vurgulandı

2 saat önce

Irak ve Kürdistan Bölgesi’nin ortak heyeti, Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Toplantısı'na katıldı. Zirvede, uluslararası suç şebekelerini engellemek amacıyla küresel koordinasyonun artırılması gerektiği vurgulandı.

1 Temmuz 2026 tarihinde Viyana Uluslararası Merkezi’nde (VIC) gerçekleştirilen zirvede Irak heyetine, Irak’ın Avusturya Büyükelçisi ve Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Hişam el-Alavi başkanlık etti. Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyetine ise Uluslararası Raporları Yanıtlama Komisyonu Direktörü Dindar Zebari başkanlık etti.

Toplantı süresince söz alan heyet temsilcileri; Irak ve Kürdistan Bölgesi’nin göçmen kaçakçılığıyla mücadelede elde ettiği deneyimleri, alınan tedbirleri ve yürütülen yasal düzenlemeleri katılımcılarla paylaştı. Özellikle kurumlar arası koordinasyonun geliştirilmesi ve uluslararası iş birliğinin operasyonel düzeye taşınması konuları masaya yatırıldı.

Irak ve Kürdistan Bölgesi heyeti, Küresel Koalisyon çatısı altında ortaklıkların güçlendirilmesinin önemine dikkat çekerek; BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) ile kurumsal mekanizmaların geliştirilmesi noktasında çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Toplantıda ayrıca, göç güzergahları üzerindeki "kaynak, transit ve hedef ülkeler" arasında daha aktif bir bilgi ağının kurulması gerektiği ifade edildi.

Irak ve Kürdistan Bölgesi’nin bu üst düzey toplantıya ortak katılımı, göçmen kaçakçılığıyla mücadelede sergilenen kolektif iradenin ve vatandaşların güvenliğini koruma konusundaki ciddi kararlılığın bir göstergesi olarak değerlendirildi.