Başkan Barzani ve İbrahim Kalın’dan ilişkileri geliştirme vurgusu

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Başkan Mesud Barzani ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Kürdistan Bölgesi, Irak ve Türkiye arasındaki ilişkilerin çeşitli alanlarda daha da geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Başkan Barzani, bugün (1 Temmuz 2026 Çarşamba), Pirmam’da, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşmede taraflar, bölgedeki son siyasi gelişmeler ve değişimlerin yanı sıra bölgesel güvenlik ile istikrarın önündeki engeller hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaret kapsamında ayrıca; Kürdistan Bölgesi, Irak ve Türkiye arasındaki ilişkilerin çeşitli alanlarda daha da geliştirilmesi ve iş birliği ile koordinasyonun güçlendirilmesi gerekliliği vurgulandı.