Zaho ile Valladolid "kardeş şehir" oluyor

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Zaho Bağımsız İdaresi Sorumlusu Guhdar Şexo, Kürdistan-İspanya Ekonomi ve Yatırım Forumu'nun, Zaho ve Valladolid şehirlerinin "kardeş şehir" olması için tarihi bir fırsat sunduğunu açıkladı.

Kurdistan24’e açıklamalarda bulunan Guhdar Şexo, Kürdistan-İspanya Ekonomi ve Yatırım Forumu’nun önemine dikkat çekti. Şexo, bu etkinliğin Zaho İdaresi ile genel olarak İspanya’nın Kastilya ve Leon bölgesi, özel olarak ise Valladolid şehri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için yeni bir kapı açtığını belirtti.

Zaho ve Valladolid’in "kardeş şehir" statüsü kazanması için yürütülen görüşmelerin olumlu seyrettiğini ifade eden Şexo, bu anlaşmanın; eğitim, kültür, turizm ve tarım gibi stratejik sektörlerde İspanyol şehrinin köklü tecrübesinden yararlanma imkanı sağlayacağını vurguladı.

Valladolid Üniversitesinin İspanya’nın en köklü eğitim kurumlarından biri olduğuna dikkat çeken Şexo, "Yükseköğretim alanındaki iş birliği sayesinde, İspanya’nın zengin akademik birikimini Kürdistan Bölgesi’ne taşımayı hedefliyoruz." dedi.

Sürecin somut adımlara dökülmesi için çalışmaların hızlandığını belirten Şexo, yakın gelecekte Valladolid Belediye Başkanı’nı resmi bir ziyaret için Zaho’da ağırlamayı planladıklarını açıkladı. Bu ziyaretle birlikte, sağlanan ön mutabakatların resmiyet kazanması ve uygulama aşamasına geçilmesi planlanıyor.