CENTCOM ve 11 ülkeden kritik güvenlik zirvesi

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Bahreyn’de bölgedeki 11 ülkenin askeri yetkililerinin katılımıyla düzenlenen topşantıda Orta Doğu’daki mevcut güvenlik ortamı ve bölgesel savunma iş birliğini güçlendirme olanakları kapsamlı bir şekilde ele alındı.

CENTCOM’dan yapılan açıklamaya göre 1 Temmuz 2026 tarihinde Bahreyn’in başkenti Manama’da, üst düzey bir güvenlik diyaloğu gerçekleştirdi. CENTCOM Komutanı Brad Cooper başkanlığındaki toplantıya; Bahreyn, Mısır, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Yemen’den üst düzey askeri temsilciler katıldı.

Toplantıda, Orta Doğu’daki mevcut güvenlik ortamı ve bölgesel savunma iş birliğini güçlendirme olanakları kapsamlı bir şekilde ele alındı. Katılımcı ülkelerin askeri yetkilileri, küresel ticaretin can damarı olan Hürmüz Boğazı’ndaki ticari geçişlerin güvenliğini sağlama konusundaki ortak kararlılıklarını teyit etti.

CENTCOM Komutanı Cooper, görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Bölgedeki ortaklarımızla omuz omuza durmaya devam edeceğiz. Bu diyaloglar, bölgede güvenlik ve istikrarı sağlama konusundaki sarsılmaz ortak irademizin bir yansımasıdır." ifadelerini kullandı.

Bu toplantının, bölgedeki yeni güvenlik mimarisi ve diplomatik dengeler açısından önemli değişimlerin sinyali olduğu belirtiliyor.