JD Vance: Doha'daki görüşmeler iyi gidiyor

"Trump, mecbur kalmadıkça İran’a asker göndermeyecek"

1 saat önce

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Başkan Donald Trump'ın "mecbur kalmadıkça" ve "açıkça tanımlanmış bir amaç olmadıkça" orduyu İran'a geri göndermeyeceğini söyledi.

Virginia eyaletinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ABD Başkan Yardımcısı, bölgedeki askeri hareketliliğe ilişkin Washington’ın stratejisini paylaştı.

Vance, hiçbir konuda mutlak bir taahhüt verilemeyeceğini, sürecin tamamen Tahran’ın atacağı adımlara bağlı olduğunu ifade etti. Ancak Trump’ın vizyonunun diplomasi odaklı olduğunu vurgulayan Vance, askeri seçeneğin yalnızca mecburi durumlarda değerlendirileceğini kaydetti.

Doha’daki müzakerelerin seyrine de değinen Vance, "Görüşmeler şu an için olumlu ilerliyor. Henüz başlangıç aşamasındayız ancak gidişattan memnunuz." dedi.

JD Vance ayrıca, İran’ın nükleer programına dönmesi, denetimleri engellemesi veya ticari gemilere yönelik saldırılara yeniden başlaması durumunda tüm seçeneklerin masada kalmaya devam edeceği uyarısında bulundu.