Munir Haddad: Yolsuzluğun boyutu 2 trilyon doları geçti

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Irak Başbakanı Hukuk Danışmanı Munir Haddad, ülkede çalınan kamu varlıklarının hacminin 2 trilyon doları geçtiğini açıkladı.

Al-Iraqiya televizyonuna açıklamalarda bulunan Munir Haddad, Irak’taki yolsuzluk boyutlarını "akıl ve mantık sınırlarını aşan bir durum" olarak nitelendirdi. Haddad, yolsuzluk şüphelilerinin yargılanma sürecinin şeffaf bir şekilde yürütüleceğini ve mahkeme oturumlarının, eski Baas rejimi liderlerinin yargılandığı dönemde olduğu gibi kamuoyuna canlı yayımlanacağını ifade etti.

Şüphelilerin kaçmasını önlemek amacıyla operasyonların devam ettiğini belirten Başbakan Danışmanı, federal hükümet ile Kürdistan Bölgesi Hükümeti arasındaki iş birliğine dikkat çekti.

Haddad, "Kürdistan Bölgesi bu süreçte bizlere ciddi destek sağladı. Bölgeye sığınmaya çalışan ve aralarında üst düzey isimlerin de bulunduğu 8 şüpheli yakalanarak ilgili makamlarca Bağdat’a iade edildi." dedi.

Hakim karşısına çıkacak isimler arasında milletvekilleri, müsteşarlar, mevcut ve eski üst düzey yetkililerin yer aldığını kaydeden Haddad, operasyonlar konusunda herhangi bir uluslararası baskı hissetmediklerini, aksine uluslararası toplumun Irak'ın yolsuzlukla mücadelesini güçlü bir şekilde desteklediğini vurguladı.