Rusya, Kiev’i füze ve İHA’larla vurdu: Ölü ve yaralılar var

2 saat önce

Rus ordusunun perşembe sabahı erken saatlerde Kiev’e düzenlediği füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılarında ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 40'tan fazla kişi yaralandı.

Saldırı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin Moskova’nın büyük bir saldırı hazırlığında olduğuna dair istihbarat raporlarını açıklamasından kısa süre sonra gerçekleşti. Zelenskiy, bu gelişme üzerine çarşamba günü Dublin ziyaretini yarıda keserek ülkesine dönmüştü.

Ukrayna Hava Kuvvetlerinin balistik füze uyarısının ardından Kiev’in merkez ve doğu bölgelerinde şiddetli patlamalar meydana geldi.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, kentin yoğun füze ve İHA saldırısı altında olduğunu doğrularken, kent sakinleri metro istasyonları ve sığınaklara çekildi.

Kiev Bölge Valisi Mikola Kalaşnik, Rusya’nın gece boyunca intihar İHA’lar, balistik ve seyir füzeleriyle düzenlediği saldırıların 5 ilçeyi etkilediğini açıkladı.

Buça bölgesindeki depo ve konutlarda yangın çıkarken, bir öğrenci yurdu ile çok sayıda araç hasar gördü.

Ukrayna, son haftalarda Rusya içindeki enerji altyapısı ve askeri hedeflere yönelik uzun menzilli İHA saldırılarını artırdı. Moskova ise Ukrayna'ya ait yüzlerce İHA’nın düşürüldüğünü iddia etti.

Öte yandan, ABD merkezli düşünce kuruluşu CSIS tarafından yayımlanan son raporda, savaşın başlangıcından bu yana toplam askeri kaybın 2 milyonu aştığı belirtildi.

Savaşın sonlandırılmasına yönelik diplomatik girişimlerden ise henüz bir sonuç alınamadı.

Putin'in Kiev'i yeniden ele geçirme planı

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırski de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Kiev'i ele geçirmek amacıyla ordusuna yeni taarruz operasyonları düzenleme yolları bulma emri verdiğini belirtti.

Sırski, bu planların Ukrayna başkentini ve çevresini ele geçirmek için Belarus topraklarından başlatılacak Rus taarruzlarını da kapsadığını ifade etti.

Rusya tarafında ise saldırıların, Putin'in memleketi olan ve büyük ihracat ile petrol rafinerisi tesislerinin yer aldığı kuzeybatıdaki Leningrad bölgesine kadar ulaştığı kaydedildi.

Yetkililer, bölgede hava savunma sistemlerinin altı insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı.