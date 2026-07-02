Galibaf: Nükleer tesislerimizin denetlenmesine izin vermeyeceğiz

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İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, son dönemde bombalanan nükleer tesislere Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) erişimine izin verildiği yönündeki haberleri yalanladı.

Muhammed Bakır Galibaf, 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü basına yaptığı açıklamada, "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın nükleer tesislerimizde denetim yapmasına izin verdiğimize dair çıkan söylentiler hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır." dedi.

Galibaf, verilen taahhütlerin yalnızca Buşehr Nükleer Santrali ve Tahran Araştırma Reaktörü'nün denetlenmesine izin verilmesiyle sınırlı olduğunu vurguladı.

İran Meclis Başkanı ayrıca, Tahran'ın son dönemde hedef alınan veya bombalanan nükleer tesislere UAEA'nın denetim yapmasına izin verdiği yönündeki haberlerin tamamen asılsız olduğunu belirtti.

Galibaf, ülkesinin bu aşamada iç birliği, fikir birliğini ve İran İslam Cumhuriyeti dini liderine olan desteği güçlendirmeye her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğuna dikkat çekti.

UAEA Genel Direktörü Rafael Grossi, 23 Haziran 2026 Salı günü yaptığı basın açıklamasında ekiplerinin yakında İran'ın nükleer tesislerinde denetimler gerçekleştireceğini belirtmişti.

Daha önce de ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsviçre'de düzenlediği basın toplantısında, "İranlılar, UAEA denetçilerini yeniden ülkelerine davet etmeyi kabul etti." ifadelerini kullanmıştı.