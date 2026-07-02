Sezai Temelli: Çerçeve yasanın Meclisten geçmesi zarurettir

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Barış süreci kapsamında hazırlanan ''çerçeve yasa'' hakkında konuşan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Sezai Temelli, ''İstişarelerimiz devam ediyor. Temmuz ayı sonlanmadan, Meclis kapanmadan bu yasanın gelmesi konusunda bir mutabakat sağlanmış gözüküyor. Meclise her gelen şey Meclisten geçmiyor ama bu yasanın Meclisten geçmesi bir zarurettir.'' dedi.

Sezai Temelli, bugün (2 Temmuz 2026) Mecliste düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

''Çerçeve yasa Meclis tatile girmeden gelir mi? Gelmesi halinde tatile girmeden geçer mi?'' sorusuna Temelli şu yanıtı verdi:

''Evet bu konuda istişarelerimiz devam ediyor. Görüşmelere de devam ediyoruz. Temmuz ayı sonlanmadan, Meclis kapanmadan bu yasanın gelmesi konusunda bir mutabakat sağlanmış gözüküyor. Bu konuda dün de MYK'mızda tartışmalar yürüttük. Yarın Parti Sözcümüz Ayşegül Doğan kamuoyuna, basına bir açıklama yapacak. Teferruatlı bir açıklamayı sizlere ulaştıracak. Bugünkü görüşmeler neticesinde sizlere bu bilgiyi paylaşacak. Meclis’e her gelen şey Meclis’ten geçmiyor ama bu yasanın Meclis’ten geçmesi bir zarurettir. Bu konuda diğer partilerin de yaklaşımı şu ana kadar gözlediğim kadarıyla olumlu. İYİ Parti dışında. Dolayısıyla bu hepimizin aslında geleceğini ilgilendiren, Türkiye'nin barışını ilgilendiren bir konu. Türkiye'nin gerçekten demokrasiye, hukuk devletine kavuşabilmesi için bir ilk adım oluşturma, bir kök oluşturma anlamında çok büyük önem taşıyor.''

''Umarım bu kaygılarımız gerçekleşmez. Tam tersine umut hakim olur ve bu yasa da Meclis’ten geçer'' diyen Sezai Temelli, sözlerine şöyle devam etti:

''Bu yasa Temmuz sonunda değil, şimdi geçmeli. Her şeyden önce geç bile kaldı. Çok daha önce gelip geçmeliydi. Şunu düzeltmek gerekiyor. Meclis tatile girmiyor, Meclis ara veriyor. Bu arayı vermeyebilir. Hadi Meclis kapandı, paydos denilecek bir yer değil burası. Dolayısıyla nasıl ki 1 Temmuz'da ara vermesi gibi bir gelenek varken biz hiçbir zaman bunu gerçekleştirmedik, en erken 15 Temmuz'da kapattık. Bu sene de 20 Temmuz'da kapatırız, 27 Temmuz'da kapatırız, Ağustos'ta kapatırız. Önemli olan, gerçekten toplumun beklediği yasaların Meclis çalışmalarıyla hayata geçmesi. Yani illaki Meclis kapanacak diye bir kural yok.''