Irak yolsuzluktan alınan milyarlarca doları nerede kullanacak?

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Irak'ta yolsuzluğa karıştığı tespit edilen üst düzey yetkili ve milletvekillerine yönelik düzenlenen operasyonlarda el konulan milyarlarca dolarlık servetin, devlet hazinesine aktarılmak üzere özel bir banka hesabında toplanacağı açıklandı.

Irak Başbakanı'nın Ekonomi Politikalarından Sorumlu Danışmanı Mazhar Muhammed Salih, Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, yolsuzlukla mücadele süreci kapsamında geri alınan ve suçlu bulunan yetkili ile milletvekillerine ait ev, daire ve villalarda el konulan tüm nakit paraların devletin genel hazinesine gelir olarak kaydedileceğini belirtti.

Bu fonların özel bir banka hesabı aracılığıyla yeniden kamu yararına harcanacağını aktaran Mazhar Muhammed Salih, yolsuzluk operasyonlarının ekonomik boyutuna değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan yetkili ve milletvekillerinin para ile mal varlıklarına el konulması, kamu gelirlerini güçlendirecek ve hükümetin mali pozisyonunu destekleyecektir. Paraların geri alınmasına yönelik bu çabalar, kamu mallarının israf edilmesini önleme ve yolsuzluk kaynaklarını kurutma hedefiyle eş zamanlı yürütülmektedir. Bu adım, kamu harcamalarının etkinliğini artırmada ve mali kaynakların tahsis kapasitesini yükseltmede ana yapı taşı olacaktır."

Salih ayrıca, bu adımların ülkedeki ekonomik kalkınma ve reform süreçlerinin önünü açacağını vurguladı.

Bu durumun, hükümetin toplumsal ve ekonomik kalkınma programları için bütçe sağlanmasına olumlu yansıyacağını belirten Salih, öncelikli hedeflerden birinin de en düşük gelire sahip kamu çalışanlarının geçim şartlarının iyileştirilmesi olduğunu kaydetti.

Yolsuzluk dosyaları kapsamında üst düzey yetkili ve milletvekillerine yönelik düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 50'den fazla kişi tutuklandı. Operasyonlar neticesinde 200 milyar dolardan fazla nakit para ile 100 kilogram altına el konuldu.

Iraklı yetkililerin aktardığına göre bu operasyonlar henüz başlangıç aşamasında olup, önümüzdeki günlerde yolsuzluğa bulaşan daha fazla yetkili ve milletvekilinin tutuklanması bekleniyor.

Pazar günü sabahın erken saatlerinde, Irak Terörle Mücadele Teşkilatı ve emniyet güçleri, Yüksek Yargı Konseyi ile koordineli bir şekilde geniş çaplı bir operasyon başlatmış, operasyon kapsamında yolsuzluk dosyalarına adı karışan çok sayıda üst düzey yetkili ve milletvekili gözaltına alınmıştı.