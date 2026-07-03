Dilşad Şehab: Tahran'da Bölge'nin savaştaki tarafsızlığını vurguladık

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Kürdistan Bölgesi Başkanlığı Sözcüsü Dilşad Şehab, üst düzey Kürdistan Bölgesi heyetinin İran ziyaretini tamamlayarak dönmesinin ardından bir basın toplantısı düzenledi. Heyetin Tahran ziyareti, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran dini lideri Ali Hamaney için düzenlenen resmi taziye merasimine katılım amacıyla gerçekleştirildi.

Sözcü Dilşad Şehab, 3 Temmuz 2026 Cuma günü düzenlediği basın toplantısında, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’nin, Tahran’ın resmi daveti üzerine ve Başkan Mesud Barzani’yi temsilen İran’ı ziyaret ettiğini, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Parlamento Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile birkaç önemli ve üst düzey görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

Tahran’daki görüşmelerin içeriğine ilişkin Sözcü Şehab, "Kürdistan Bölgesi’nin bölgedeki son savaş ve çatışmalardaki tarafsızlığına dair net ve resmi tutumunu yineledik. Bölge Başkanlığı, Bölge’nin ulusal tarafsızlığını korumak için tüm çabasını göstermiştir, bu savaşta kurbanlar verip zarara uğramış olsak da dengeli politikalarımız sayesinde süreci başarıyla geçirmeyi başardık." dedi.

Bölgedeki savaşı sonlandırmak amacıyla Amerika ile İran arasındaki müzakereler konusu, Bölge heyetinin İranlı yetkililerle yaptığı görüşmelerin ana başlıklarından biri olduğunu kaydeden Dilşad Şehab, "Neçirvan Barzani, savaşı bitirmek için diyalog ve müzakere yolunun seçilmesine olan desteğini yineledi, ayrıca Kürdistan Bölgesi’nin komşularından hiçbiri için asla bir tehdit kaynağı olmayacağını vurguladık." diye konuştu.

Erbil ile Tahran arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesinin de görüşmelerin bir diğer konusu olduğunu, çünkü Bölge’nin İran ile her zaman dostane ve iyi komşuluk ilişkilerini korumaya çalıştığını dile getiren Sözcü Şehab’ın açıklamasına göre İranlı liderler de kendi taraflarından Kürdistan Bölgesi ile olan ilişkilerinin önemini yinelediler.

Sözcü Şehab, "Tahran yetkililerinin, taziye nedeniyle sahip oldukları o yoğun program arasında Kürdistan Bölgesi Başkanı’na gösterdikleri çok sıcak karşılama ve önem, Kürdistan Bölgesi’nin diplomasi alanındaki tarihi ve bölgesel konumunun ve öneminin açık bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

Gazetecilerin Kürdistan Bölgesi’nin iç durumuna yönelik sorularına yanıt olarak Dilşad Şehab, Kürdistan Bölgesi’nin siyasi durumunun kötü olduğuna dair söylentileri reddederek şu sözleri sarf etti:

"Kürdistan Bölgesi’nin siyasi ve diplomatik konumu halen çok güçlüdür. İç sorunların etkisi olduğu doğrudur ancak Kürdistan Bölgesi tehlikede değildir ve siyasi sorunlar hiçbir zaman Bölge’nin anayasal statüsüne yönelik bir tehdit kaynağı olmayacaktır."

Kürdistan Parlamentosunun aktifleştirilmesine ilişkin olarak ise Dilşad Şehab şu vurguyu yaptı:

"Kürdistan halkı ve müttefik ülkeler de Parlamentoyu aktifleştirmemizi bekliyor, çünkü bu konu çok gecikmiştir ve Parlamentonun aktifleştirilmesi Kürdistan halkının temel ve resmi bir hakkıdır."