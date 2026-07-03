Deniz Göktaş, Çorlu'daki Kartepe Cezaevine götürüldü

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"Dini değerleri alenen aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçları kapsamında tutuklanan komedyen Deniz Göktaş’ın Çorlu’daki Kartepe F Tipi Cezaevine götürüldüğü bildirildi.

Bilgilere göre gazeteci İsmail Saymaz, tutuklanan Komedyen Deniz Göktaş'ın Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki Kartepe F Tipi Cezaevi’ne götürüldüğünü duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, komedyen Deniz Göktaş hakkında "Ölü Deniz" isimli stand-up gösterisi nedeniyle soruşturma başlatmıştı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tatil için yurt dışında olduğunu açıklayan Göktaş, "Türkiye'de olmamı gerektiren bir durum olursa ilk uçakla döneceğim." demişti.

Göktaş, dün yurt dışı dönüşünde havalimanında gözaltına alınmıştı. Geceyi gözaltında geçiren Göktaş, saat 10.30 sıralarında adliyeye sevk edilmişti.

İfadesi tamamlanan Göktaş, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ve Cumhurbaşkanına hakaret suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Hakim karşısına çıkan Göktaş, "Dini değerleri alenen aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından tutuklandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturmaya konu olan görüntünün kendisine ait olduğunu kabul eden Göktaş, videonun 1 Haziran günü Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirdiği stand-up gösterisinden alındığını ve daha sonra kendi YouTube kanalında yayımlandığını söyledi.

Kendisine atfedilen suçlamayı kabul etmediğini ifade eden Göktaş, gösterisini uzun süredir Türkiye'nin birçok şehrinde sahnelediğini, böyle bir kastı olmadığını ileri sürdü.

İfadesinde "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasına da değinen Göktaş, sözlerinin mizah kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

BAŞSAVCILIK: GÖKTAŞ HAKKINDA 185 CİMER BAŞVURUSU YAPILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Göktaş'ın gözaltına alınmasının ardından bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Göktaş hakkında CİMER'e 185 ayrı şikayet geldiği belirtilerek yapılan değerlendirme sonucu halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçlamasıyla soruşturma başlatılmasının kararlaştırıldığı anlatıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2026/117973 sayılı dosya üzerinden yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli İmran Deniz Göktaş, 02/07/2026 tarihinde İstanbul Havalimanı’nda yakalanmıştır. Şüphelinin, soruşturmayı yürüten kolluk birimi olan İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınmasına yönelik işlemler yürütülmektedir.

Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca titizlikle sürdürülmektedir."