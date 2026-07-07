Şam'da Macron'un kaldığı otelin yakınında patlama

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K24 Muhabiri Enwer Abdullatif, bugün (7 Temmuz 2026 Salı) sabah saatlerinde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Şam'da konakladığı otelin yakınlarında daha önceden yerleştirilmiş birkaç bombanın patlatıldığını aktardı.

K24 muhabiri, söz konusu otelin Suriye Turizm Bakanlığı binasının yakınlarında bulunduğunu ve Fransa Cumhurbaşkanı'nın dün geceyi burada geçirdiğini belirtti.

İlk belirlemelere göre patlamalar sonucunda birkaç kişi yaralandı.

Macron Otelden Ayrıldıktan Sonra Patlama Oldu

Edindiğimiz bilgilere göre Macron ve beraberindeki heyet, patlamalardan yaklaşık 15 dakika önce otelden ayrıldı.

Elysee Sarayı: Macron ve Heyeti Güvende

Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı (Elysee), yaptığı resmi açıklamada Cumhurbaşkanı Macron ve beraberindeki heyetin güvende olduğunu ve herhangi bir patlama sesi duymadıklarını vurguladı.

Esad Sonrası Suriye'ye İlk Üst Düzey Batılı Ziyaret

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, resmi bir ziyaret kapsamında pazartesi günü Şam’a gitmişti. Bu ziyaret, 2024 yılının sonunda Beşşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Ahmed Şaraa'nın yönetimi devralmasından bu yana, Batılı büyük bir devlet başkanının Suriye’ye gerçekleştirdiği ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor.