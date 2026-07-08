Trump: İran'la ateşkes bitti

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ABD Başkanı Donald Trump, ''İran'la ateşkes bence sona erdi. Ateşkesi sürdürmek istemiyorum. İranlılar bence hasta. İranlılar kafayı yemişler. İranlılar sürekli yalan söylüyor.'' dedi.

Donald Trump ve NATO Genel Sektereri Mark Rutte, NATO Liderler Zirvesi nedeniyle bulundukları Beştepe'de ikili basın toplantısı düzenledi.

''İran'daki çok tehlikeli kişilere bir saldırı gerçekleştirdik.'' diyen Donald Trump, sözlerine şöyle devam ettti:

''Bunlar hasta insanlar ve cenaze işleriyle uğraşıyorlar ama bunun yerine gemilere roket atmayı seçtiler ve biz de dün akşam onları çok sert vurduk. Ne zaman siz saldırırsanız biz vuracağız dedik. Kirli oynuyorlar, onları sevmiyorum, onlar kötü insanlar. İran'ın nükleersizleştirilmesini sağlayacağız. Binlerce askerimizi öldürdüler geçmişte. İran ile çok fazla zaman harcadık ve işimizi yapmalıyız. İran'la ateşkes bence sona erdi. Ateşkesi sürdürmek istemiyorum. İranlılar bence hasta. İranlılar kafayı yemişler. İranlılar sürekli yalan söylüyor.''

Donald Trump, "NATO'dan memnun değilim çünkü dünyanın bir numaralı terör ülkesi İran konusunda bize yardım etmediler. Mark'la da bu konuyu konuşmadım bana yardım edecekler mi bilmiyorum. Yardıma da ihtiyacım yok.'' ifadelerini kullandı.

''İspanya cidden vakit kaybı, onlarla vakit harcamak istemiyoruz.'' diyen Trump, ''İspanya NATO'da berbat bir ortak. İspanya ile ticaret yapmak istemiyorum. Umutsuz vakalar.'' sözlerini sarf etti.

İspanya'nın kendilerine düşmanca davrandığını iddia eden Trump, "Sonrasında arayıp ne olur sizinle ticaret yapmak istiyoruz dediklerinde ne kadar düşmanca davranacaklarını göreceğiz. Çok daha az iş yapacaklar ve bunun haricinde kısa süre sonra büyük bir toplantı yapacağız. Grönland bizim için büyük bir sorun." diye konuştu.

Trump, "Burada olduğum için mutluyum. NATO'dan memnuniyetsiz olmama karşın milyarlarca dolar fazladan ödüyoruz ve biz onları koruyoruz ama onlar bizim yanımızda olmuyor bu hiç adil değil." dedi.