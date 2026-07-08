İHD Eş Genel Başkanı: Süreç tarafların iradesine kalırsa ciddi riskler içerir

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İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Cihan Aydın, barış süreci kapsamında çıkarılacak olan ''çerçeve yasanın'' tüm silahlı güçleri kapsaması gerektiğini söyledi.

Diyarbakır’da 11 Temmuz’da ''Türkiye’de toplumsal barış süreci ve dünya örnekleri; zorluklar, imkanlar, beklentiler ve sonuçlar'' başlıklı çalıştay düzenlenecek.

İspanya, İrlanda ve Kolombiya’da Silahsızlanma, Demobilizasyon ve Yeniden Entegrasyon süreçlerine aktif katkıları olanların katılımıyla gerçekleştirilecek olan çalıştayda dünya deneyimleri konuşulacak.

Çalıştaya ilişkin Yeni Yaşam gazetesine konuşan Cihan Aydın, ''Çalıştayın ilkini 27-28 Haziran’da Ankara’da gerçekleştirdik. Hem 27-28 Haziran’da yaptığmızı hem de 11 Temmuz’da yapacağımız çalıştayın sonuçlarını bir rapor haline getirip, Meclise, Meclis Başkanına, siyasi partilere ve kamuoyuna açıklayacağız. Umudumuz bu sürece doğru müdahalede, tavsiyelerde bulunmak.'' ifadelerini kullandı.

Çıkarılması beklenen ''çerçeve yasaya'' ilişkin de konuşan Cihan Aydın, şunları söyledi:

''Bir çözüm sürecini yasal çerçeveye oturtmazsanız, elitler arasında bir sürece ya da bir müzakereye bağlarsanız; bu siyasi aktörlerden her hangi birisinin süreçten geri dönmesi durumunda sürecin bir bütün olarak çökmesini sebep olabilir. O açıdan bu sürecin bir yasası olması gerektiğinden bahsederken; tarafların iradesinin dışında bu süreci güvencelere bağlayan bir yasaya ihtiyaç var. Bir yasal çerçeve olmadığı zaman tarafların iradesine kalmış bir süreç olarak yürüyecek ve dolayısıyla ciddi riskler içerecek.''

Yasanın tüm silahlı güçleri kapsaması gerektiğini belirten Cihan Aydın, ''Ama bütün kademenin hepsinin Türkiye’ye geri dönüşü konusunda ısrarcı değiliz. Bu konuda bir düzenleme yapmak gerekiyor ama bunun tercihini de taraflara bırakmak daha iyi bir seçenek olur. Geri dönüşler mi olur, Avrupa’ya mı giderler ya da başka çözüm yolları mı bulunur bu konuda tartışmalar yürütebilir ama yasa mutlak suretle hepsini kapsamalı.'' diye konuştu.

Yasal adım atılmamış olunmasının yarattığı güvensizliğe de değinen Cihan Aydın, sürecin ilerlemesi ve bazı yasal reformların yapılmasının çok önemli olduğunu ifade ederek, ''Yasa hızlıca çıkarılmalı, hem sürecin kendisine hem de muhataplarına önemli güvenceler içermeli. Silahlı güçlerin geri dönüşlerinin sağlanması ve hapishanedeki kişilerin serbest bırakılması gerekiyor.'' dedi.