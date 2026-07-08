Amerikalı yetkili: Saldırılar bir baskı aracı olarak kullanılıyor

1 saat önce

ABD ile İran arasındaki askeri gerilime rağmen Washington yönetimi, diplomatik yola olan bağlılığını yeniden teyit ederek, Hürmüz Boğazı'nda tırmanan son gerilime ve karşılıklı saldırılara rağmen Tahran ile müzakerelerin devam edeceğini açıkladı.

"The Wall Street Journal" gazetesinin Amerikalı bir yetkiliye dayandırdığı habere göre Washington, askeri tırmanışı siyasi sürecin bir alternatifi olarak görmüyor aksine bunu, Tahran'ı nihai bir anlaşmaya varmaya zorlamak için bir baskı aracı olarak kullanıyor.

Bu diplomatik gelişme, ABD Merkez Komutanlığının (CENTCOM) İran'a yönelik saldırılarından birkaç saat sonra geldi.

CENTCOM, hava savunma sistemleri, komuta-kontrol ağları, kıyı radarları ve gemisavar füzeler dahil olmak üzere İran'a ait 80'den fazla askeri noktayı hedef aldığını ve Devrim Muhafızlarına ait 60'tan fazla sürat teknesini imha ettiğini açıklamıştı.

CENTCOM, bu bombardımanların amacının İran'ın uluslararası denizciliği tehdit etme kabiliyetini sekteye uğratmak olduğunu netleştirirken, Tahran'ın mutabakatlara uymaması halinde güçlerinin tam teyakkuz halinde olduğu uyarısında bulunmuştu.

Buna karşılık İran askeri liderliği ise ABD'nin saldırılarını açık bir saldırganlık eylemi olarak nitelendirmiş ve bölgedeki 85 ABD noktasını bombalamıştı.

Bu yeni gerilim, ABD Hazine Bakanlığının salı günü İran'ın petrol ihracatına yönelik (önümüzdeki Ağustos ayına kadar sürmesi planlanan) geçici muafiyet lisansını iptal etmesinin ardından geldi.

Washington bu adımı, Hürmüz Boğazı'nda biri Katar'a ait bir sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tankeri olan üç ticari gemiye düzenlenen saldırılarla ilişkilendirdi.

Amerikalı yetkili, iki taraf arasındaki mutabakat zaptının tamamen performansa dayalı olduğunu ve yaptırımların gevşetilmesinin İran'ın seyrüsefer serbestisini korumasına bağlı olduğunu ifade etti.