ABD Savaş Bakanı, bugün İsrail'i ziyaret edecek

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ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth'in bugün İsrail'i ziyaret edeceği bildirildi. Ziyaretin amacının Trump'ın Ankara'daki NATO Zirvesi'nde önerdiği, Türkiye'ye gelişmiş "F-35" savaş uçaklarının satılması ihtimaline karşı Tel Aviv'in endişelerini gidermek olduğu belirtiliyor.

ABD merkezli "Axios" internet sitesi, ABD Savaş Bakanı Hegseth'in 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü (bugün) İsrail'i ziyaret edeceğini belirtti. Bu ziyaret, Washington ile Tahran arasında yaşanan askeri hava saldırılarından sadece birkaç saat sonra gerçekleşiyor.

Söz konusu site, Amerikalı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Hegseth'in şu anda ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte NATO Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'da bulunduğunu ve bugün ilerleyen saatlerde İsrail'e hareket edeceğini söyledi. Bu, ABD Savaş Bakanı'nın ülkeye gerçekleştireceği ilk ziyaret olacak.

Bakan Hegseth'in, İran dosyasına ilişkin son gelişmeleri ele almak üzere İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Ziyaretin bir diğer amacının ise Trump'ın Ankara'daki NATO Zirvesi'nde önerdiği, Türkiye'ye gelişmiş "F-35" savaş uçaklarının satılması ihtimaline karşı Tel Aviv'in duyduğu endişeleri gidermek ve güvence vermek olduğu ifade ediliyor.

Diğer taraftan "CNN" televizyonu, bu ziyaret planının daha önceden yapıldığına dikkat çekerken, İran'a yönelik son askeri saldırılar nedeniyle toplantı takviminde bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı veya programın yoğunlaştırılıp yoğunlaştırılmayacağının henüz netlik kazanmadığını aktardı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), bugün, İran topraklarına yönelik bir dizi yoğun hava harekatı düzenlediğini açıklamıştı.

ABD'ye göre bu saldırılarda, Hürmüz Boğazı yakınlarında hava savunma sistemleri, komuta merkezleri, kıyı radarları ve Devrim Muhafızları'na ait askeri tekneler dahil olmak üzere 80'den fazla askeri hedef vuruldu.

Washington, bu adımı İran'ın uluslararası sularda üç ticari gemiye saldırması nedeniyle Tahran'ı cezalandırmak amacıyla attığını belirtmişti.

ABD'nin saldırılarına yanıt olarak İran Devrim Muhafızları Ordusu ise Bahreyn ve Kuveyt'te bulunan 85 ABD askeri üssünü hedef aldığını duyurdu.

Tahran, bu saldırıların ABD'nin ateşkes anlaşmasını ihlal etmesine bir misilleme olarak gerçekleştirildiğini kaydetti.