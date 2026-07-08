Gözler Mecliste: Çerçeve yasa yeni yasama yılına mı kalacak?

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Barış süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa taslağının NATO Zirvesi ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunulacağı ancak Genel Kurul’da bekleyen kanun teklifleri nedeniyle düzenlemenin yeni yasama yılına kalabileceği iddia edildi.

Süreç kapsamında hazırlanan 10 maddelik çerçeve yasa taslağının NATO Zirvesi’nden sonra Meclis gündemine geleceği konuşulan konular arasındaydı.

Genel Kurul gündeminde bekleyen çok sayıda kanun teklifinin bulunması ve yasama takviminin yoğunluğu nedeniyle teklifin görüşmelerinin yeni yasama yılına kalabileceği iddia edildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Temmuz’da AK Parti'nin Sapanca'da düzenlenen kampında, "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı çözüm sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve yasanın Meclis yaz tatiline girmeden çıkarılacağına ilişkin net mesaj vermişti.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ise, 3 Temmuz’da yaptığı açıklamada, süreç ile ilgili hazırlanacak olan 'çerçeve yasanın' bu ay içinde TBMM'ye getirilmesi konusunda mutabakat sağlandığını söyledi.

Ayşegül Doğan, "Çerçeve yasa ile ilgili bir mutabakat sağlandı. Sağlanan mutabakat, zamanlamaya dair. Çerçeve yasa 'Meclis çalışmalarına ara vermeden temmuz ayında gündeme alınmalı' dedik. Bu konuda mutabakat sağlandığını söyleyebilirim. Nasıl gelecek bu kritik bir soru." dedi.