Polonya’da 13 Kürt sanatçı ortak sergi açtı

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Polonya’da 13 Kürt sanatçının eserlerinden oluşan "Sınır Tanımayan Sanat" (Art Without Borders) başlıklı ortak resim sergisi açıldı.

Açılış töreninde, sergi katılımcılarından sanatçı Deşti Cengi, organizasyonun içeriği ve sanatsal vizyonuna dair Kurdistan24’e açıklamalarda bulundu.

Sergi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Cengi, "Bu sergi, Kürdistan’ın dört parçasından 13 Kürt sanatçı ile İsveçli bir sanatçının perspektif, deneyim ve farklı ekollerini bir araya getiren çok boyutlu bir platformdur." ifadelerini kullandı.

Sergilenen tabloların ana temalarına değinen ressam Cengi, "Eserler; milli kimlik, tarih ve Kürt halkının ortak toplumsal hafızasına yoğun ışık tutuyor. Bunun yanı sıra Kürdistan doğasının eşsiz güzellikleri, folklorik semboller ve kültürel miras; Avrupalı sanatseverlerin ilgisini çekecek modern bir dille yeniden yorumlanıyor. Amacımız, bu köklü kültürü en özgün haliyle tanıtmak." dedi.

Deşti Cengi, sanatın coğrafi, siyasi ve ulusal sınırları aşan evrensel gücüne dikkat çekerek, bu tür etkinliklerin Kürt halkı ile Polonya toplumu başta olmak üzere Avrupa halkları arasında ruhsal köprüler kurduğunu ifade etti.

Wiązów şehrinde sanatseverlerin beğenisine sunulan "Sınır Tanımayan Sanat" sergisi iki ay boyunca ziyarete açık kalacak.