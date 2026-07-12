Erbil Tarım Müdürü: Kürdistan Bölgesi’ndeki tarım ürünlerinin üçte ikisi ihraç ediliyor

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Erbil Tarım Genel Müdürü Hemin Said Murad, Kürdistan Bölgesi Hükümeti 9. Kabinesinin stratejik politikaları sayesinde bölgenin sadece iç ihtiyacını karşılamakla kalmadığını, üretilen tarım ürünlerinin üçte ikisinin Irak’ın orta ve güney bölgeleri ile yurt dışındaki pazarlara ihraç edildiğini belirtti.

Kurdistan24’e açıklamalarda bulunan Hemin Said Murad, mevcut hükümetin piyasa dengesini yerli üretici lehine değiştirmeyi başardığını ve Kürdistan Bölgesi’nin tarım sektöründe büyük bir dönüşüm yaşandığını ifade etti.

Murad, "Tarım takviminin titizlikle uygulanması ve yerli ürünün hasat döneminde ithalatın yasaklanması, çiftçilerimizin emeğinin karşılığını almasını ve ürünlerin kolayca pazarlanmasını sağlamıştır." dedi.

Hükümetin çiftçilere yönelik sunduğu desteklere değinen Genel Müdür, "Kürdistan Bölgesi Hükümeti, çiftçilere tohum desteği sağlıyor. Örneğin, hükümete maliyeti 990 bin dinar olan bir ton tohum, çiftçiye sadece 450 bin dinardan veriliyor. Bunun yanı sıra tarım ilaçları ve makineler de karşılıksız olarak temin ediliyor."

Üretim kapasitesindeki artışa vurgu yapan Murad, Kürdistan Bölgesi’nin artık ihracat aşamasına geçtiğini belirterek, "Ürünlerimizin üçte ikisi ihraç ediliyor. Bağdat’ın elindeki devasa bütçeye rağmen, Irak’ın diğer bölgelerindeki çiftçiler henüz Kürdistan Bölgesi’ndeki ihracat seviyesine ulaşabilmiş değil." ifadelerini kullandı.

Tarımda yaşanan bu gelişim, hükümetin gıda güvenliği ve ekonomik kalkınma vizyonunun bir parçası olarak değerlendiriliyor.