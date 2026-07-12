Hürmüz Boğazı tekrar kapatıldı: İran ve ABD karşılıklı yeni saldırılar düzenledi

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Hürmüz Boğazı hattında İran ile ABD arasında askeri hareketlilik ve doğrudan çatışmalar yaşanıyor. İran’ın stratejik Hürmüz Boğazı’nı süresiz olarak kapatma kararının ardından, taraflar karşılıklı saldırılar düzenledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan resmi açıklamada, "yabancı müdahale" ve gemilerin "yetkisiz rotalarda" seyretmesi sonucu oluşan güvenlik istikrarsızlığı gerekçe gösterilerek, Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, uyarılara rağmen rotasını değiştirmeyen bir geminin uyarı atışıyla durdurulduğu belirtilirken, bölgedeki "Amerikan müdahaleleri" sona erene kadar hiçbir gemiye geçiş izni verilmeyeceği vurgulandı. Tahran yönetimi ayrıca, ABD güçlerine topraklarını açan bölge ülkelerini de olası sonuçlar konusunda uyardı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’ın bu hamlesine ve Kıbrıs bandıralı M/V GFS Galaxy adlı ticari konteyner gemisine yönelik saldırısına karşılık, İran hedeflerine yönelik bu haftaki üçüncü saldırı turunu başlattığını duyurdu.

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, İran’ın saldırısına uğrayan geminin makine dairesinde ağır hasar oluştuğu, bir mürettebatın ise kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı. Söz konusu operasyonun, ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla gerçekleştirildiği ve İran’a "ağır bir maliyet ödetilmesinin" hedeflendiği kaydedildi.

ABD’nin hava saldırılarının ardından İran’ın güney kıyılarında hareketli saatler yaşandı. İran devlet televizyonu ve yerel kaynaklar; Bender Abbas, Sirik, Buşehr, Aseluye ve Çabahar kentlerinde peş peşe şiddetli patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.

ABD saldırılarına yanıt olarak İran, bölgedeki Amerikan askeri üslerini hedef alan misilleme saldırıları başlattı. Bu gelişme üzerine Kuveyt, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) hava savunma sistemlerinin devreye girdiği ve bölge genelinde alarm durumuna geçildiği bildirildi.

CENTCOM son açıklamasında, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik saldırılara misilleme olarak İran içindeki askeri hedeflere başlattığı üçüncü operasyon dalgasının tamamlandığını bildirdi. Son yılların en kapsamlı hava ve deniz harekatlarından biri olarak nitelendirilen operasyon kapsamında, İran genelinde 300’den fazla askeri noktanın hedef alındığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, üçüncü operasyon dalgasında İran'a ait 140 hedefin "başarıyla" vurulduğu kaydedildi.

Hürmüz Boğazı'ndaki bu tırmanış, küresel enerji piyasaları ve deniz güvenliği açısından endişeyle takip ediliyor.