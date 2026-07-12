Özgür Özel: Kimseyi üzmeden yeni bir yol açacağız

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanı Özgür Özel, "Ne acele edip yanlış yapacağız ne de geç kalıp umutları umutsuzluğa çevireceğiz. Çok yakında ya partimizde yeniden partimizi geri alacak bir yolu bulacağız ya da kimseyi üzmeden yeni bir yol açacağız." dedi.

Özgür Özel, Çukurova ilçesi Şehitler Bulvarında partililerle ve vatandaşlarla buluştu.

Özel, burada yaptığı açıklamada, CHP'ye yönelik yürütülen soruşturmaları ve parti kadrolarına yönelik iddiaları eleştirdi ve mücadeleden geri adım atmayacağını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da yüklenen Özel, "Biz artık bundan sonra asla binalarda değiliz. Ardımızda partinin imkanları, otobüsleri yok. Ama bir yanda binalardan çıkamayanlar; bir yanda ayağının altında kahvehane masası, 10 binlere, 100 binlere konuşanlar." ifadelerini kullandı.

Yeni parti kuracağının sinyallerini de veren Özgür Özel, şunları söyledi:

"Adana'dan sesleniyorum; kimse korkmasın. Ne acele edip yanlış yapacağız ne de geç kalıp umutları umutsuzluğa çevireceğiz. Size söz veriyoruz; çok yakında ya bir yol açacağız ya bir yol bulacağız. Çok yakında ya partimizde yeniden partimizi geri alacak bir yolu bulacağız ya da kimseyi üzmeden yeni bir yol açacağız. Benimle birlikte bu yolu yürümeye var mısınız?"