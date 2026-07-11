Kürdistan Bölgesi’nin patates üretimi dünya pazarlarına ulaşıyor

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Kürdistan Bölgesi'nde bu yıl hasat edilen patates ürününün son derece yüksek bir kaliteye sahip olduğu ve başta Körfez ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden yoğun talep gördüğü bildirildi. Yüksek kalitesiyle öne çıkan Kürdistan patatesi, sadece evsel tüketim için değil, cips ve parmak patates üretimi için de tercih ediliyor. Dünyaca ünlü fast-food devleri McDonald's ve KFC'nin de Kürdistan patatesi tedariki için talepte bulunduğu belirtildi.

11 Temmuz 2026 Cumartesi (bugün) günü edinilen bilgilere göre Kürdistan Bölgesi Hükümeti, 9. kabine aracılığıyla tarım sektörüne büyük bir stratejik önem veriyor. Yerel ürünler için dış pazar bulma çabalarını hızlandıran hükümet, patatesin yanı sıra nar ve Berwari elması gibi yerel lezzetleri de ihraç ediyor. Bu ihracat hamlesi, çiftçiler için ciddi bir gelir kaynağı oluştururken, iç pazardaki fiyat dengesini de koruyor.

Kürdistan İthalat ve İhracatçılar Birliği Başkanı Şeyh Mustafa Şeyh Abdulrahman, konuya ilişkin yaptığı açıklamada yerel tarım ürünlerinin üretim hacminin arttığını ve kalitesinin çok yüksek olduğunu vurguladı.

Şeyh Abdulrahman, "Geçmiş yıllarda ihracata bu denli önem verilmiyordu. Ancak bugün, yerel üretimimiz küresel pazarlarda tam bir güven kazanmış durumdadır." dedi.

Dış pazar ağının genişletilmesi, hükümetin çiftçileri destekleme ve bölge ekonomisinin altyapısını güçlendirme stratejisinin en temel ayaklarından birini oluşturuyor.

Geçtiğimiz yıl Kürdistan Bölgesi patatesinin büyük bir kısmı Rojava ve Suriye'ye ihraç edilmişti. Ancak diğer taraftan, Irak’ın orta ve güney vilayetlerine yerel ürün sevkiyatı yapılması noktasında yaşanan siyasi krizler ve kontrol noktalarındaki engellemeler, çiftçiler için büyük bir sorun teşkil etmeye devam ediyor.

Son beş yıllık verilere bakıldığında, Kürdistan Bölgesi'nde yıllık ortalama 800 bin tonun üzerinde patates üretimi gerçekleştirildi. En yüksek üretim hacmi, Duhok vilayet sınırları içinde yer alan Bardaraş ilçesindeki Nawkur Ovası'nda kaydedildi.

Bu bölgede tek başına 300 bin tonun üzerinde üretim yapılırken, bu yılki rekor beklentinin genel olarak 150 bin ton seviyelerine ulaşacağı öngörülüyor.

Kürdistan Bölgesi'nde yaklaşık 30 farklı patates çeşidi üretiliyor. Bölge çiftçilerinin yetiştirdiği patateslerin kalitesi Orta Doğu ölçeğinde "en iyisi" olarak kabul ediliyor, bu durum da Körfez ülkelerinin Kürdistan patatesine yönelik talebini zirvede tutuyor.

Geçtiğimiz dönemlerde Kürdistan Bölgesi patatesi Körfez ülkeleri, Rojava, Suriye, Güney Afrika ve İngiltere başta olmak üzere dünyanın birçok farklı noktasına ihraç edilmişti.