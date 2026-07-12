Umman’dan Hürmüz Boğazı için geçici plan: Deniz trafiği iki koridora ayrılabilir

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CNN medya ağı ve Axios haber sitesi, Umman Sultanlığı’nın Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğini iki ayrı koridora ayırmayı öngören yeni bir teklifinin ayrıntılarını paylaştı. İran tarafının, anlık karar verme yetkisinin bulunmaması nedeniyle teklifi değerlendirmek için Tahran’a taşıdığı bildirildi.

CNN’in haberine göre Umman’ın önerisi, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin Kuzey ve Güney olmak üzere iki ana rotaya bölünmesini içeriyor.

Haberde, teklifin henüz müzakere aşamasında olduğu ve İran ile Ummanlı yetkililerin konuyu Muskat’ta kapsamlı bir şekilde ele aldıkları belirtildi.

Öte yandan Axios haber sitesine konuşan bir diplomat, Umman'ın Muskat'taki toplantılarda hem Güney hem de Kuzey hatlarının tam kapasiteyle faaliyete geçirilmesini önerdiğini aktardı. Diplomat, Umman’ın planına göre Güney hattının, bölgedeki gerilim ve savaş durumu öncesindeki uygulamalarda olduğu gibi, herhangi bir ön izin veya onaya tabi olmaksızın gemi trafiğine açık tutulmasının hedeflendiğini ifade etti.

Söz konusu diplomatik kaynak, İranlı müzakere heyetinin bu aşamada teklife onay veremediğini, konunun stratejik ve üst düzey siyasi bir karar gerektirmesi nedeniyle önerinin istişare edilmek üzere Tahran’a götürüldüğünü bildirdi.