Suudi Arabistan ve Pakistan'dan "diyalog masasına dönüş" çağrısı

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Suudi Arabistan ve Pakistan, bölgedeki son gelişmeleri ele alarak, arabuluculuk çabalarının desteklenmesi ile İran ve ABD'nin yeniden diyalog masasına dönmesi gerektiğinin altını çizdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar arasında 11 Temmuz 2026 Cumartesi günü, bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın aktardığına göre yapılan telefon görüşmesinde her iki bakan, bölgedeki kritik süreçte arabuluculuk faaliyetlerinin desteklenmesinin önemine değinerek, Washington ve Tahran yönetimlerinin müzakere masasına dönmesi yönünde çağrıda bulundu.

Bakanların bölgesel ve uluslararası düzeyde güvenlik ile istikrarı pekiştirecek, barışçıl ve kapsamlı bir çözümün önemini vurguladıkları bildirildi.

Diğer taraftan, ABD merkezli CBS medya ağı, üst düzey bir Amerikalı yetkiliye dayandırdığı haberinde Washington'ın müzakere stratejisine ilişkin yeni detaylar paylaştı.

Söz konusu yetkili, "Biz, Umman ve Katar'daki arabulucularımız vasıtasıyla görüşmelerimizi dolaylı yollardan yürütmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Aynı yetkili, daha önce basına yansıyan iddiaların aksine, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in Umman Sultanlığı'na seyahat etmeyeceğini belirtti.

Yetkili ayrıca, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile ABD'nin barış süreci temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın da Maskat'ta yürütülen bu diplomatik görüşmelere doğrudan katılım sağlamayacağını net bir dille ifade etti.