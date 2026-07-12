Mustafa Çiftçi: ''Terörsüz Türkiye'' süreci başarıya ulaşacak

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Hakkari’ye giden Türkiye İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, burada "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, "Jandarmamızın burada görev yapmasından dolayı artık eskiden olduğu gibi buralarda terörist kovalanmıyor, onların takibi yapılmıyor. Terörsüz Türkiye projesi başarıya ulaşacak. Ben bundan zerre kadar şüphe duymuyorum." dedi.

Mustafa Çiftçi ve beraberindeki heyet bugün (12 Temmuz 2026) Şemdinli ilçesinde bulunan Zirvin Tepe Modüler Komando Üs Bölgesini ziyaret etti.

Üs bölgesini gezerek burada görevli personelle sohbet eden Çiftçi, komutanlardan hem bölge hem de yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi aldı.

Söz konusu üs bölgesinin stratejik bir üs bölgesi olduğunu belirten Çiftçi, "İran 7,5 kilometre ileride, Irak sınırına da 28 kilometre uzaklıktayız." diye konuştu.

"Bu bölge aynı zamanda 'Terörsüz Türkiye' uygulamamızın da temelini teşkil ediyor.'' diyen Çiftçi, sözlerine şöyle devam etti:

''Jandarmamızın burada görev yapmasından dolayı artık eskiden olduğu gibi buralarda terörist kovalanmıyor, onların takibi yapılmıyor. Şemdinli açısından sınır bölgemizde daha çok asayiş olayları gözetlenmiş oluyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'Terörsüz Türkiye' projesi de hayata geçti, devam edecek ve başarıya ulaşacak. Ben bundan zerre kadar şüphe duymuyorum. Bugünkü ziyaretimizin de hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum."