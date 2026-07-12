Trump’tan Graham için taziye mesajı: "Gerçek bir vatanseverdi"

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ABD Başkanı Donald Trump, hayatını kaybeden Senatör Lindsey Graham için bir taziye mesajı yayımlayarak; Graham’ı "tanıdığı en büyük şahsiyetlerden ve senatörlerden biri" olarak nitelendirdi.

Trump, bugün (12 Temmuz 2026 Pazar), sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, "Hayatımda tanıdığım en büyük ve en iyi insanlardan, en başarılı senatörlerden biri olan Lindsey Graham vefat etti!" ifadesini kullandı.

Graham'ı "gerçek bir vatansever" olarak nitelendiren Trump, "Lindsey’nin eksikliği derinden hissedilecek ve kendisi çok özlenecek!" dedi.

Mesajında derin üzüntüsünü dile getiren ABD Başkanı, Graham’ın cenaze töreni ve taziye programına ilişkin detayların yakın bir tarihte kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

Lindsey Graham’ın biyografisi ve siyasi kariyeri

Lindsey Olin Graham, 10 Temmuz 1955'te Güney Karolina eyaletinin Central şehrinde doğdu. Ailesi küçük bir işletme sahibi olan Graham, genç yaşta hem annesini hem de babasını kaybetti. Graham, Güney Karolina Üniversitesinden psikoloji alanında lisans, hukuk alanında ise doktora derecesiyle mezun oldu.

Hukuk eğitiminin ardından 1982-1988 yılları arasında ABD Hava Kuvvetlerinde görev yaptı. Askeri savcı ve avukat olarak görev yapan Graham, bir dönem Almanya'da hizmet verdi. Daha sonra Hava Kuvvetleri Yedek Güçlerine katılan Graham, 2015 yılında "Albay" rütbesiyle emekli oldu.

Siyasi kariyerine 1990'lı yılların başında Güney Karolina Temsilciler Meclisi üyesi olarak başladı. 2002 yılında ilk kez Senatör seçilen Graham, vefatına kadar bu koltuktaki yerini korumayı başardı.

Stratejik bölgelerde güçlü bir Amerikan askeri varlığının sürdürülmesini savunan Graham, ittifak kurma konusundaki pragmatik yaklaşımıyla da biliniyordu.

Washington'da Kürdistan Bölgesi liderliği ile olan derin bağlarıyla tanınan Graham, Kürt haklarının ve Peşmerge güçlerinin en güçlü savunucularından biri olarak kabul ediliyordu.