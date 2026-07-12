Erbil, Erbain ziyaretçilerini karşılamaya hazırlanıyor

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Erbil Valisi Umed Xoşnaw başkanlığında, İran üzerinden gelecek olan Erbain (İmam Hüseyin’in şehadetinin 40. günü) ziyaretçilerinin karşılanması ve sürecin koordinasyonu amacıyla Yüksek Denetleme Komitesi kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdi.

Dün (12 Temmuz 2026 Pazar), düzenlenen toplantıya; Erbil Valisi’nin yanı sıra SSoran Bağımsız İdaresi Müdürü Helgurd Şeyh Necib, Sağlık, turizm ve ulaştırma genel müdürleri, Barzani Yardım Vakfı (BCF) temsilcileri ve güvenlik birimlerinin yetkilileri katıldı. Toplantıda, ziyaretçilerin Haci Omeran Uluslararası Sınır Kapısından giriş sürecine yönelik hazırlıklar detaylı bir şekilde değerlendirildi.

Erbil Valisi Xoşnaw, söz konusu komitenin beş yıldır düzenli bir şekilde faaliyet gösterdiğini belirterek, her geçen yıl bu sürecin yönetiminde daha fazla deneyim kazandıklarını ifade etti. Xoşnaw, bu uygulamanın taraflar arasındaki ilişkilerde olumlu değişimlere vesile olduğunu ve bu yılki organizasyonun da başarıyla tamamlanmasını temenni etti.

Toplantıda; ulaştırma, sağlık hizmetleri, güvenlik tedbirleri ile BCF iş birliğiyle sağlanacak olan konaklama ve gıda hizmetleri gibi temel başlıklar ele alındı. Tüm sürecin sorunsuz bir şekilde ilerlemesi için gerekli önlemlerin alındığı kaydedildi.

Komitenin kararı doğrultusunda, ziyaretçi girişleri 15 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak ve Erbain törenlerine kadar devam edecek. Haci Omeran Sınır Kapısından giriş yapacak olan ziyaretçiler, Kürdistan Bölgesi üzerinden önce Bağdat’a, ardından Necef ve Kerbela gibi şehirlere gidecekler.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti; ilgili tüm kurumları ve saha ekipleri aracılığıyla genel hizmetler, sağlık ve güvenlik noktalarında her türlü kolaylığı sağlayarak, ziyaretçilerin yolculuklarını huzurlu ve güvenli bir atmosferde tamamlamalarını hedefliyor.

Kurdistan24 muhabiri Bekir Sileman’ın aktardığı bilgilere göre Geli Ali Beg'de bulunan Kani Maran mesire alanında ziyaretçilerin ağırlanması için günlerdir yoğun bir çalışma yürütülüyor. Ziyaretçilerin karşılanacağı ilk istasyon Hacİ Omeran Sınır Kapısı olurken, ikinci ana durak ise Kani Maran olarak belirlendi.