İran medyası: Bender Abbas yeniden bombalandı

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Stratejik liman kenti Bender Abbas'ın ABD güçleri tarafından yeniden bombalandığı bildirilirken, Basra Körfezi'ndeki tartışmalı Ebu Musa Adası'nın da hedef alındığı belirtildi.

İran basınında 12 Temmuz 2026 Pazar günü yer alan haberlere göre ülkenin güney bölgeleri ve özellikle Bender Abbas kenti, ABD ordusu tarafından düzenlenen yeni bir hava saldırısı dalgasıyla sarsıldı.

Eş zamanlı olarak, kritik askeri mevzilerin bulunduğu Ebu Musa Adası’nın da bombardımanın hedefi olduğu kaydedildi.

Gelişmelerin ardından üst düzey bir Amerikalı yetkili, haber portalı Axios’a yaptığı açıklamada, ABD silahlı kuvvetlerinin stratejik Hürmüz Boğazı çevresindeki farklı noktalara yönelik geniş çaplı ve yoğun hava harekatı gerçekleştirdiğini doğruladı.

ABD'li yetkili, operasyonun ana hedeflerinin İran'a ait füze rampaları ve hava savunma sistemlerinin tamamen etkisiz hale getirilmesi ve İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetlerine ait çok sayıda sürat teknesi ve küçük ölçekli hücum botunun imha edilmesi olduğunu dile getirdi.