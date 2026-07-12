"Ahbap Derneği" soruşturması: Haluk Levent ve 16 kişi gözaltında

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen bir soruşturma kapsamında, "Ahbap Derneği" adına toplanan bağışların şüphelilerin şahsi hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla, aralarında dernek kurucusu Haluk Levent’in de bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, hesap hareketleri ve teknik-fiziki takip verileri ışığında yürütülen incelemelerde, dernek çalışanları ve bağlantılı kişilerin mali profilleriyle uyuşmayan yüksek tutarlı para transferleri tespit edildi.

Soruşturma dosyasında yer alan bulgulara göre şüphelilerin kendi aralarında gerçekleştirdikleri yüksek meblağlı transferlerin yanı sıra, bu paraların bir kısmını şans oyunları hesaplarına aktararak bahis oynadıkları ve kayıplar yaşadıkları iddia edildi. Ayrıca, dernekle bağlantılı isimlerin kısa süre içerisinde zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdiği de teknik incelemelere yansıdı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; çok sayıda dijital materyal, yüksek miktarda nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli örgütsel dokümanlara el konuldu.

Soruşturma kapsamında derneğin kurucusu Haluk Levent de gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Levent’e; "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamalarının yöneltildiği öğrenildi.