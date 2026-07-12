Orta Doğu'da tansiyon zirvede: ABD İran’ı vurdu, Tahran ABD üslerine misilleme yaptı

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Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor. ABD’nin İran içindeki stratejik hedefleri vurmasının ardından, İran Devrim Muhafızları Ordusu bölgedeki ABD üslerine misilleme saldırıları başlattığını duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), bugün (13 Temmuz 2026 Pazartesi), yaptığı açıklamada, İran içindeki onlarca noktaya yönelik yeni bir saldırı dalgasının tamamlandığını bildirdi. Operasyonda; savaş uçakları, savaş gemileri, insansız hava araçları (İHA) ve ilk kez insansız deniz araçlarının (USV) kullanıldığı kaydedildi.

Saldırıların hedefinde İran’ın hava savunma sistemleri, kıyı radar istasyonları, füze ve İHA tesisleri ile askeri teknelerin bulunduğu belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump’ın doğrudan talimatıyla gerçekleştirilen operasyonun, İran’ın ticari gemilere yönelik müdahalelerini caydırma amacı taşıdığı ifade edildi.

İran yerel medyası; Sirik, Bender Abbas, Keşm, Buşehr, Abadan, Çabahar ve Sistan-Beluçistan bölgelerinde şiddetli patlamaların yaşandığını duyurdu. Mahşehr kentindeki bir su pompalama istasyonuna düzenlenen saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Ayrıca Dezful’daki 4. Hava Üssü’nün hedef alınması sonrası Ahvaz kentinde genel elektrik kesintisi yaşandığı aktarıldı.

ABD saldırılarından birkaç saat sonra İran Devrim Muhafızları Ordusu, "yanıt operasyonlarının ikinci aşaması" kapsamında Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün’deki ABD askeri noktalarını hedef aldığını duyurdu.

İran resmi haber ajansı IRNA’nın verilerine göre Ürdün’deki Prens Hasan Hava Üssü, Bahreyn’deki ABD İHA Komuta Merkezi ve Şeyh İsa Hava Üssü ile Kuveyt’teki Ali el-Salem Hava Üssü füze ve dronlarla vuruldu. Ürdün’deki üste mühimmat ve yakıt depolarında yangın çıktığı iddia edildi.

Askeri hareketliliğin yanı sıra Hürmüz Boğazı'nda deniz güvenliği krizi de tırmanıyor. İran Devrim Muhafızları, pazar gecesi "denizcilik kurallarını ihlal ettikleri" gerekçesiyle iki ticari gemiyi durdurduğunu açıkladı.

Saldırıların ardından Bahreyn İçişleri Bakanlığı, halka sığınaklara yakın durmaları çağrısında bulunarak 24 saat içinde ikinci kez sirenlerin çaldığını duyurdu. Kuveyt ordusu ise hava sahasına yönelen füze İHA'ların hava savunma sistemlerince imha edildiğini ve duyulan patlama seslerinin bu müdahalelerden kaynaklandığını açıkladı.