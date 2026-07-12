Türkiye Adalet Bakanı’nın eşine eylem hazırlığı: 2 şüpheli tutuklandı

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in eşi Elif Gülşah Gürlek'e yönelik silahlı eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Başsavcılığın mahkemeye sevk yazısında yer alan bilgilere göre Elif Gülşah Gürlek’e yönelik ses getirecek bir eylem yapılacağına dair Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) yapılan bir ihbar, emniyet birimlerini harekete geçirdi.

CİMER’e başvuruda bulunan bir vatandaşın verdiği resmi ifadede, yurt dışı bilet satışı yapılan bir iş yerinde iki kişinin şüpheli konuşmalarına şahit olduğunu belirtti. İhbarcının beyanına göre şüpheliler Elif Gülşah Gürlek’in ismini zikrederek dijital harita üzerinden bir konumu inceledi.

İstanbul'daki Süzer Plaza'nın açık adresini bir kağıda not ederek, buraya çıkan yolları detaylıca analiz etti. Söz konusu plazanın içerisine silahın nasıl sokulacağını tartıştı ve bu eylem için talimatın yurt dışından geldiğini açıkça ifade etti.

Konuşmalarda geçen "Gürlek" soyadından yola çıkarak yaptığı araştırmada, hedefteki kişinin Adalet Bakanı Akın Gürlek'in eşi olduğunu anlayan vatandaş, durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirdi.

İhbarın ardından emniyet güçlerince başlatılan fiziki ve istihbari çalışmalar neticesinde, şüphelilerden U.I.’nın, 18-25 yaş grubundaki gençleri yurt içi ve yurt dışı bağlantılı organize suç örgütlerine devşirmekle görevli olduğu belirlendi. Bu şahısların daha önce de silahlı eylemlere karıştığı tespit edildi.

Şüphelilerin adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda fişek ve kaynağı açıklanamayan 3 milyon 206 bin TL nakit paraya el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesine sevk edilen ve suçlamaların odağındaki paranın kaynağına dair mantıklı bir açıklama yapamayan her iki şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.