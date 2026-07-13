Şimşek’ten Batman Havalimanı açıklaması: Bölgesel kalkınmayı destekleyecek

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Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman Havalimanının "uluslararası daimi hava hudut kapısı" ilan edilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Şimşek, bu kararın bölgenin uluslararası ulaşım ağlarıyla ekonomik kalkınmaya ivme kazandıracağını belirtti.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Mehmet Şimşek, havalimanının yeni statüsünün stratejik önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Batman Havalimanının uluslararası daimi hava hudut kapısı ilan edilmesi, bölgemizin uluslararası ulaşım ağlarıyla bağlantısını güçlendirecek; turizm, ticaret ve lojistik alanlarında yeni fırsatların önünü açacak önemli bir adımdır. Bölgesel kalkınmayı destekleyen, üretim ve ihracat altyapımızı güçlendiren politikalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Resmi Gazete’de yayımlandı

Batman Havalimanına yönelik karar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 11 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu karar, 5682 sayılı Pasaport Kanunu'nun 1'inci maddesi uyarınca havalimanına "uluslararası daimi hava hudut kapısı" statüsü kazandırılmasını kapsıyor.

Bu gelişmeyle birlikte Batman Havalimanı, uluslararası uçuş trafiğine resmen açılmış oldu. Uzmanlar, bu adımın hem yerel ekonomiye hem de bölge illerinin dış ticaret hacmine olumlu katkı sunacağını öngörüyor.