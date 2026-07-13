Irak Başbakanı Zeydi'nin ABD ziyareti başladı: Masada ekonomi ve güvenlik var

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Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi, hükümet yetkililerinden oluşan üst düzey bir heyetle resmi temaslarda bulunmak üzere ABD’ye hareket etti.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Ali Zeydi'nin bugün (13 Temmuz 2026 Pazartesi) sabah saatlerinde resmi bir ziyaret kapsamında ABD'ye gitmek üzere Bağdat'tan ayrıldığı belirtildi.

Yapılan açıklamada; ziyaretin temel amacının, Bağdat-Washington ilişkilerinin niteliğini mevcut güvenlik odaklı iş birliğinden, uzun vadeli ve stratejik bir ekonomik ortaklığa dönüştürmek olduğu vurgulandı.

Başbakan Zeydi’nin Washington temaslarında ele alınacak temel başlıklar şunlar:

Enerji ve doğalgaz: Petrol ve gaz sahalarının geliştirilmesi ve ABD’li şirketlerin bu süreçteki rolünün artırılması.

Elektrik ve yenilenebilir enerji: Yeni üretim istasyonlarının tesisi, iletim ve dağıtım şebekelerinin modernizasyonu ve temiz enerji yatırımları için ABD’li dev şirketlerle iş birliği.

Ortak yatırım fonu: Petrol gelirlerinin stratejik projelere aktarılacağı bir "Enerji ve Kalkınma Fonu" kurulması önerisinin müzakere edilmesi.

Dijital ekonomi ve teknoloji: Siber güvenlik, dijital yönetişim, yapay zeka ve ileri sanayi teknolojilerinin Irak’a aktarılması.

Finansal reformlar: Irak bankacılık sisteminin uluslararası finans ağıyla entegrasyonu ve yabancı yatırımcılar için güvenli bir mali ortamın oluşturulması.

Özel sektör iş birlikleri: ABD Ticaret Odası ve Irak pazarına ilgi duyan büyük ölçekli şirketlerle görüşülerek, yatırımların korunmasına yönelik hukuki ve idari garantilerin sunulması.

Irak Başbakanı’nın ziyareti, Irak iç siyasetinde geniş yankı uyandıran yolsuzlukla mücadele operasyonlarının sürdüğü bir döneme denk geliyor. Petrol Bakanlığı Rafineri İşleri Müsteşarı Adnan Cumeyli’nin tutuklanmasıyla başlayan süreçte; aralarında milletvekilleri, siyasi parti liderleri ve üst düzey bürokratların da bulunduğu onlarca kişi gözaltına alınmıştı. Irak Yüksek Yargı Konseyi, soruşturma kapsamında şu ana kadar 127 milyar Irak Dinarı ve 24 milyon dolar nakit paranın yanı sıra çok sayıda taşınmaz, araç ve ziynet eşyasına el konulduğunu açıklamıştı.

Ziyaretin bir diğer kritik başlığı ise silahsızlanma süreci. Başbakan Zyidi’nin "silahların yalnızca devlet elinde olması" yönündeki kararlı duruşu sonrası üç silahlı grup lağvedilme kararı almıştı. Ancak bazı grupların bu karara direnmesi, Bağdat-Washington hattındaki görüşmelerin kilit noktalarından birini oluşturuyor. ABD yönetiminin, yeni dönemde hükümetle tam iş birliği için silahlı grupların tasfiyesi ve siyasi süreçten uzak tutulması şartını ön planda tuttuğu belirtiliyor.