Yargı Konseyi: Kürdistan Bölgesi desteğiyle yeni yolsuzluk dosyası ortaya çıkarıldı

1 saat önce

Irak Yüksek Yargı Konseyi, yolsuzlukla mücadele çalışmaları kapsamında yürütülen soruşturmada, eski Petrol Bakanlığı Müsteşarı Adnan Cumeyli ile bağlantılı 375 kilogram altına el konulduğunu açıkladı. Operasyonun, Kürdistan Bölgesi yönetimi ile koordineli bir şekilde gerçekleştirildiği belirtildi.

Kürdistan Bölgesi ile koordineli operasyon

Merkezi Yolsuzlukla Mücadele Ceza Mahkemesi soruşturma hakimi tarafından yapılan açıklamada, Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan’ın doğrudan gözetiminde ve Kürdistan Bölgesi makamlarıyla sağlanan iş birliği neticesinde 358 kilogram altının geri alındığı bildirildi. Yeni bir operasyon kapsamında ise 17 kilogram altın daha ele geçirilerek, koruma altına alınan toplam miktarın 375 kilograma ulaştığı kaydedildi.

Altınlar Irak Merkez Bankası’na teslim edildi

Resmi açıklamaya göre ele geçirilen altınların tamamı Irak Merkez Bankası Emisyon ve Hazine Genel Müdürlüğüne teslim edildi. Bu işlemin, halihazırda tutuklu bulunan eski Petrol Bakanlığı Rafineri İşleri Müsteşarı Adnan Cumeyli’ye yönelik yürütülen geniş kapsamlı yolsuzluk soruşturmasının bir parçası olduğu ifade edildi.

Yolsuzluk operasyonu genişletildi

Cumeyli’nin tutuklanması ve sorgulanmasının ardından başlatılan operasyonların kapsamı genişletildi. Soruşturma kapsamında, yolsuzluk şebekesine dahil oldukları iddia edilen çok sayıda milletvekili, parti lideri ve üst düzey kamu görevlisinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Yüksek Yargı Konseyinin daha önceki verilerine göre söz konusu dosyada bugüne kadar ele geçirilen toplam nakit para miktarı 127 milyar dinar ve 24 milyon dolara yükseldi. Nakit paranın yanı sıra suçtan elde edildiği değerlendirilen çok sayıda gayrimenkul, lüks araç ve ziynet eşyasına da yargı kararıyla el konulduğu bildirildi.