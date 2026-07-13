Özgür Özel’den ''kurultay'' hamlesi

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Özgür Özel'in olağanüstü kurultay için yarın mahkemeye başvuracağını duyurdu.

Zeynel Emre, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bugün (13 Temmuz 2026) düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Emre, "Yarın olağanüstü kurultay için sulh hukuk mahkemesine başvuracağız. Olağanüstü kurultay ve çağrı heyeti talep edilecek." dedi.

Zeynel Emre, bu heyetin sadece kayyum olarak nitelendirilemeyeceğini, maaş ödenmeyeceğini, ekibin yalnızca partiyi kurultaya götürmekle görevli olacağını söyledi.

Özgür Özel'e yakın Parti Meclisi (PM) üyelerinin istifalarının ardından PM'nin 30'un altına düştüğünün tespiti için inceleme yapılması amacıyla mahkemeye bir başvuru daha yapılacağı açıklandı.