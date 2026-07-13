Sana Havalimanına saldırı: Husiler misilleme tehdidinde bulundu

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Yemen Savunma Bakanlığı, bir İran uçağının inişini engellemek amacıyla Sana Uluslararası Havalimanı pistini hedef aldığını açıkladı. Operasyonun, havalimanının tahliye edilmesi ve sivillerin bölgeden uzak durması yönünde yapılan uyarıların hemen ardından gerçekleştirildiği belirtildi.

Saldırı öncesinde basına açıklamalarda bulunan Yemen Savunma Bakanı Korgeneral Tahir El-Ukari, hükümetin, İran uçaklarının Yemen hava sahasını ihlal etmesine karşı gösterdiği diplomatik sabrın tükendiğini vurgulayarak, İran’ın meşruiyet dışı uçuşlarına karşı ellerindeki tüm askeri ve lojistik imkanlarla müdahale edeceklerini dile getirdi.

Eş zamanlı olarak bir açıklama yayımlayan Yemen Egemenlik Konseyi Başkanı Reşad El-Alimi, Husi milislerin, sivil havacılık kurallarını ve ulusal egemenlik çerçevelerini açıkça ihlal ederek yeni bir İran uçuşunu kabul etmekte ısrarcı olduğunu belirtti.

Mevcut tırmanışın ve doğuracağı stratejik sonuçların tüm sorumluluğunu Husi hareketine yükleyen El-Alimi, uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Konsey Başkanı, uluslararası aktörlerin "kınama" pozisyonundan "caydırıcılık" aşamasına geçmesi gerektiğini belirterek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 2140 ve 2216 sayılı kararlarının derhal yürürlüğe konulmasını talep etti.

Öte yandan, Ensarullah Hareketi (Husiler) Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Sana Havalimanına düzenlenen hava saldırılarından Suudi Arabistan'ı sorumlu tuttu.

Seri, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı resmi açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Saldırgan Suudi rejimi, Sana Uluslararası Havalimanını hava saldırılarıyla hedef alarak gerilimi azaltma sürecini tek taraflı olarak sonlandırmıştır. Bu açık agresyonun bedeli ağır olacaktır."

Sözcü Seri, söz konusu saldırının karşılıksız ve cezasız kalmayacağını taahhüt etti.

Yaşanan bu sıcak gelişme, Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu'nun Resmi Sözcüsü General Turki El-Maliki’nin bu ayın başlarında yaptığı sert uyarıların ardından geldi.

El-Maliki, Suudi Arabistan’ın ulusal güvenliğini, stratejik tesislerini, sivillerini hedef alacak ya da Yemen’in egemenlik haklarını çiğneyecek her türlü girişime, koalisyon güçleri tarafından "benzeri görülmemiş bir askeri güçle" yanıt verileceğini ilan etmişti.

Bölgesel kaynaklar, Arap Koalisyonu ile Yemen hükümetinin bu sert tonunun, geçtiğimiz günlerde Sana’ya inen bir İran uçağının ardından geldiğine dikkat çekiyor.

Söz konusu uçağın, İran'ın vefat eden dini lideri Ali Hamaney’in Tahran’daki cenaze törenine katılacak Husi heyetini taşımak üzere tahsis edildiği bildirilmişti.