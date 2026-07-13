Donal Trump: Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz

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ABD Başkanı Donald Trump, "Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz, kontrolü bizde olacak, güvenliği sağlamak için ücret alacağız." dedi.

Trump, ABD ve İran hattında gerilimin yükselmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Trump, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini üstleneceğini belirterek, "Hürmüz Boğazı'nı alıyoruz. Boğazın koruyucusu olacağız." diye konuştu.

Bu görevin bir bedeli olması gerektiğini de savunan Trump, "Hürmüz Boğazı'nda güvenliği sağladığımız için ücret alacağız." ifadelerini kullandı.

İran'a yönelik eleştirilerini de sürdüren Trump, Tahran yönetimiyle daha önce bir anlaşmaya vardıklarını ancak İran'ın bu anlaşmayı bozduğunu öne sürdü.