Kuveyt’ten İran ve Iraklı gruplara sert tepki

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Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, İran ile Irak'taki müttefik milis gruplar tarafından düzenlenen saldırıları en sert şekilde kınadı.

Bakanlık tarafından 13 Temmuz 2026 Pazartesi günü yapılan açıklamada, İran ile Irak'taki müttefik milis gruplar tarafından Kuveyt'e düzenlenen saldırılara değinildi.

Söz konusu saldırıların birçok sınır bölgesini ve Kuveyt Petrol Şirketine (KOC) ait bir petrol sondaj platformunu doğrudan hedef aldığı, saldırılar sonucunda maddi hasar meydana geldiği ve yaralıların bulunduğu belirtildi.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, İran ve Irak merkezli silahlı uzantılarının düzenlediği bu sistematik saldırıların, Kuveyt’in toprak bütünlüğü ve egemenliğinin açık bir ihlali olduğunu vurguladı.

Açıklamada, bu eylemlerin vatandaşların can güvenliği ile ülke güvenliğine yönelik ciddi bir tehdit oluşturduğu ifade edildi.

Saldırıların Kuveyt'in Basra kentindeki Başkonsolosluk binasını da hedef aldığı aktarılan saldırılar, sert bir dille kınandı.

Açıklamada, bu tür agresif eylemlerin, Irak Hükümetinin diplomatik misyonları koruma ve uluslararası kararları uygulama yönündeki çabalarını baltaladığına dikkat çekildi.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı açıklamasını, ülkenin uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı uyarınca kendi güvenliğini, istikrarını ve toprak egemenliğini korumak adına gerekli her türlü tedbiri alma konusundaki meşru hakkını saklı tuttuğunu vurgulayarak tamamladı.