Koçyiğit: Taslağın İmralı Heyeti'ne iletilmesini bekliyoruz

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, “çerçeve yasa” ile ilgili yaptığı açıkmada, "AK Parti'nin taslağı bu hafta İmralı Heyeti’mize detaylarıyla aktarmasını bekliyoruz." dedi.

Gülistan Kılıç Koçyiğit, bugün (13 Temmuz 2026) Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında güncel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Meclisin görevinin halk için yasa yapmak olduğunu belirten Gülistan Kılıç Koçyiğit, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AK Parti) çok önemli yasaları Temmuz ayı sonrasına bıraktığına dikkati çekti.

Gülistan Kılıç Koçyiğit, “Bunun amacının aslında biraz da insanların tam da yaz ayları geldiğinde gözlerinin dikkatlerinin Meclisten ve yasama faaliyetlerinden kaçtığı bir dönemde toplumu en fazla ilgilendiren yasaları Meclis’e getirmek olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

DEM Parti İmralı Heyeti Çarşamba günü Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile görüşecek.

Görüşmeye ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gülistan Kılıç Koçyiğit, şunları söyledi:

"Bu hafta içerisinde heyetimiz çeşitli görüşmeler yapacak. Bu hafta içerisinde hem AK Parti kurmaylarıyla hem Meclis başkanıyla ya da farklı çevrelerle yani birçok görüşme yapılacağını ifade edebilirim. Hazırlanan bir taslak üzerinden muhalefetin gideceği şekilde sanırım şöyle bir yöntem izlemek gerekiyor. Bu kulis bilgisi, biz de basından okuyoruz. Bu konuda özellikle muhatap yani yasanın muhatabı olacak, yasadan etkilenecek kişilerle öncelikle bu yasayı konuşmak gerektiğini düşünüyoruz.

O anlamıyla hızlı bir şekilde İmralı Heyeti’miz ile yasanın taslağının paylaşılması ve onun Öcalan'la mutlaka görüşülüp tartışılması gerekiyor. Elbette ki bütün muhalefet partileri ile Mecliste grubu bulunan bulunmayan bütün partilerin katılımı, onların destekleri ve onların mutabakatı çok önemli. Bu konuda iktidar partisi böyle bir tur yaparsa faydalı olacağını düşünüyoruz. Daha önce çağrı yapmıştık. Aslında hızlı bir şekilde Meclis, komisyon süreci olduğu gibi bir toplantı, koordinasyon sağlanabilir ve bu yasa yapım sürecini bu şekilde hızlandırabiliriz. Bütün katkıları alarak da daha ortak, daha kolektif, daha sağlıklı bir süreç işletilebilir.

AK Parti'nin taslağı bu hafta İmralı Heyeti’mize detaylarıyla aktarmasını bekliyoruz. Yani görüşmenin içeriği yasa taslağının detayları olacak. Genel hatları karşılıklı görüşmeler yapıldı, istişareler yapıldı. Heyetimiz en azından olması gerekenlere dair görüş ve düşüncelerini ilettiler. Fakat bunun bir yazılı metin olarak da paylaşılmasını bekliyoruz. Böyle bir beklentimiz var. Bu hafta içerisinde de olması gerekiyor."