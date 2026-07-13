ABD-İran gerilimi petrol fiyatlarını %3 tırmandırdı

2 saat önce

Orta Doğu'da tırmanan gerilim ile ABD ve İran arasındaki karşılıklı askeri operasyonların genişlemesinin ardından, petrol fiyatları yeni haftanın ilk işlem gününde yaklaşık %3 oranında yükseldi. Bölgedeki sıcak çatışma ortamı, küresel enerji arz güvenliği ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz nakliye hatlarının emniyetine yönelik endişeleri yeniden tırmandırdı.

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 2,34 dolar (yüzde 3,08) artışla 78,35 dolara yükseldi. Eş zamanlı olarak, ABD Batı Teksas Türü (WTI) ham petrolünün varil fiyatı da 2,21 dolar (yüzde 3,09) değer kazanarak 73,62 dolardan işlem gördü.

Fiyatlardaki bu hızlı sıçrama, İran’ın Körfez ülkelerine yönelik operasyon sahasını genişletmesi ve ABD’nin de İran içindeki hedeflere yönelik misilleme saldırılarını artırmasının ardından geldi.

Karşılıklı hamleler, dünyanın en kritik petrol geçiş güzergahlarından biri olan Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin geleceğine dair piyasalarda ciddi bir belirsizlik ve endişe dalgası yarattı.

Veri analitik şirketi Kpler'in gemi takip verilerine göre pazar günü Hürmüz Boğazı'ndan sadece 6 petrol tankerinin geçiş yaptığı tespit edildi.

Son 5 haftanın en düşük seviyesine gerileyen bu veri, sevkiyatlarda yaşanabilecek olası bir kesintinin küresel petrol arzı üzerinde yaratacağı risklerin piyasa tarafından doğrudan fiyatlandığını net bir şekilde ortaya koyuyor.

Öte yandan enerji analistleri ve ekonomi gözlemcileri, petroldeki mevcut yükselişin krizin tırmanmasından kaynaklanan jeopolitik risk primini ve piyasanın kısa vadeli endişelerini yansıttığı görüşünde.

Uzmanlar, Hürmüz Boğazı’ndan yapılan sevkiyatların tamamen durması halinde yaşanabilecek büyük bir küresel arz şokunun henüz tam anlamıyla tetiklenmediğini de sözlerine ekliyor.